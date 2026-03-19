Andrés Llinás y la invitación a los Comandos Azules a su matrimonio

En su paso por Claro Oscuro, Andrés Llinás, uno de los referentes de Millonarios, habló del ambiente antes del partido por Copa Sudamericana contra Atlético Nacional. Según dice, el equipo azul no fue tratado como el favorito de la serie, una situación que consolidó el carácter de sus compañeros. Habló, además, de la banda sonora de su matrimonio, creada por integrantes de los Comandos Azules y del comienzo de su carrera con el equipo de sus amores. ¿Cómo es jugar al lado de Falcao García?