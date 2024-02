Así fue la presentación oficial del equipo femenino de Millonarios

Millonarios presentó oficialmente a su equipo femenino que competirá este año por conseguir su primera estrella en la Liga Femenina. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En medio de un ambiente de expectativa y una actitud puesta en un mismo sueño, Millonarios presentó oficialmente a su equipo femenino que competirá este año por conseguir su primera estrella en la Liga Femenina.

En el salón Nativos de la Universidad EAN, patrocinador del club femenino, fueron presentadas las 24 embajadoras que defenderán la camiseta albiazul desde este viernes frente a Independiente Medellín a las 3:30 p.m. en El Campín.

Más deportes: Nuevo compromiso para la selección de Colombia: rival y fecha para el partido

Millonarios presentó oficialmente a su equipo femenino que competirá este año por conseguir su primera estrella en la Liga Femenina.



📸: Gustavo Torrijos pic.twitter.com/xeOOKH0kNC — El Espectador Deportes (@DeportesEE) February 13, 2024

“Para nosotros el fútbol femenino es muy importante. Me aterro del nivel del fútbol femenino. Su evolución ha sido revolucionaria y por eso, Millonarios quiere desarrollar su equipo femenino. Es un fútbol alegre, competitivo y sin los vicios del masculino. Tienen ganas de competir al máximo y ganar los partidos. Nosotros en Millonarios queremos que el equipo femenino sea el mejor de Colombia, al igual que sucede en el masculino. Les deseamos mucha suerte a las futuras campeonas del fútbol colombiano”, aseguró Enrique Camacho, presidente del club.

Entre las jugadoras más destacadas se encuentran Liana Salazar, Diana Celis, Daniela Garavito, Tatiana Ariza, Lina Gómez, Jessica Romero, Adriana Ojeda, Kenna Romero y las chilenas Lesly Olivares y Gabriela Bórquez.

“Estoy totalmente convencida de este equipo. Son mujeres muy comprometidas y están respondiendo de la mejor manera y compiten, día a día, en un nivel altísimo. “Vamos por la primera” es un lema que vamos a construir en los buenos y en los malos momentos. Toda la gente que llega a Millonarios se enamora del club. El llamado es a construir juntos. Esperamos estar a la altura. Nuestro eslogan es que el sentido de pertenencia no tiene que ver nada con el tiempo. Millonarios tiene esa magia que enamora y créanme que el hincha se va a identificar con cada jugadora. ¡Vamos por la primera!”, mencionó Angie Vega, la entrenadora del equipo.

En el evento, al que El Espectador asistió, estuvo presente Alberto Gamero, técnico del plantel femenino que el viernes a las 6:10 p.m. recibirá a Águilas Doradas en El Campin, que vivirá su primer doblete de fútbol femenino y masculino en el año.

“Estoy contenta de estar vuelta en Millonarios, el primer equipo que me abrió las puertas en Colombia. Es lindo volver. Las expectativas son lindas. Este equipo está muy motivado. Estamos unidas. Hemos conformado un equipo muy unido y queremos competir. Sabemos qué significa representar a Millonarios, el más grande Colombia”, aseguró Tatiana Ariza, jugadora y referente del equipo.

Le puede interesar: “Millonarios Femenino va a ser protagonista”: Angie Vega

"Millonarios está para ganar. No hay otra cosa en nuestra mente que no sea ganar": Daniela Garavito pic.twitter.com/L2Xj1siKXg — El Espectador Deportes (@DeportesEE) February 14, 2024

“El fútbol femenino en Colombia tiene un avance. Queremos continuidad en todo el año, a eso le apostamos. Sin embargo, sabemos que va a ser más larga y para eso nos estamos preparando. También pensamos en Copa Libertadores y los dos cupos que tenemos que ir a pelear. Queremos mantenernos en ritmo en todo el año”, agregó Ariza.

Durante la pretemporada, Millonarios Femenino le ganó a la selección femenina de mayores de Colombia por 1-0, a la selección sub 17 femenina de Colombia por 2-0 y a Carmelita FC de Costa Rica por 7-0.

“Millonarios fue mi primer equipo. Estoy feliz de volver y de mostrar la experiencia que he podido adquirir con el paso de los años. Millonarios Femenino 2024 está para ganar. No hay otra cosa en nuestra mente que no sea ganar. Nos estamos entrenando acorde a eso. Queremos la primera estrella”, señaló Daniela Garavito.

“El fútbol femenino en nuestro país está en un proceso. Ha estado mejorando año a año. Obviamente nos falta un montón, pero considero que vamos por buen camino. No estamos conformes, pero vamos bien. Se han dado los resultados”, agregó Garavito.

Lo invitamos a leer: Nuevo compromiso para la selección de Colombia: rival y fecha para el partido

"Veo muy bien encaminado el fútbol colombiano y eso es muy atractivo para jugadoras extranjeras como yo": Gabriela Bórquez pic.twitter.com/66YyaAdafu — El Espectador Deportes (@DeportesEE) February 14, 2024

“Estoy entusiasmada por el debut. Hemos entrenado muy duro esta pretemporada. Nos estamos preparando como un equipo campeón y queremos demostrarlo desde el primer partido”, indicó la chilena Gabriela Bórquez.

“El objetivo es ser campeonas. Con eso nos levantamos siempre. Había venido con la Universidad de Chile a Bogotá, es una ciudad que me encanta. La altura fue dura, pero ya estamos a tope. Queremos que llegue el viernes para ver El Campín en vivo”, dijo.

“Veo la liga femenina de Colombia muy profesional. Es un campeonato muy competitivo. Tiene muchas garantías, pero me gusta la conformación de la liga, que se está extendiendo y que está sumando mucha importancia. Veo muy bien encaminado el fútbol colombiano y eso es muy atractivo para jugadoras extranjeras como yo”, sentenció.

Esta es la nómina de Millonarios Femenino

Las nuevas embajadoras son la delantera Tatiana Ariza, de 32 años; la delantera Kena Romero, de 36 años; la volante Daniela Castellanos, de 20 años; la arquera Michelle Lugo, de 22 años; la volante Laura Bolaño, de 22 años; la defensa María Fernanda Gutiérrez, de 20 años; la volante Reina Torres, de 16 años; la volante Diana Chaves, de 27 años; la volante Liana Salazar, de 31 años; la arquera Luna Reyes, de 18 años; la volante Ledys Calvo, de 19 años; la defensa Laura Tamayo, de 25 años; la volante chilena Lesly Olivares, de 23 años; la volante Daniela Garavito, de 18 años; la volante María Marquines, de 24 años; la defensa María Alejandra Leal Aroca, de 23 años; la defensa María Alejandra Leal, de 26 años; la delantera María José Torres, de 17 años; la arquera chilena Gabriela Borquez, de 25 años; la delantera Lina Gómez, de 24 años; la delantera Diana Celis, de 31 años; la volante Ana Milé González, de 18 años y la central Jessica Romero, de 23 años.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador