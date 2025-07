Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay tras la cuarta fecha

Este lunes se completó la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2025 con la victoria de Deportivo Cali 3-2 a Atlético Bucaramanga en condición de visitante, rompiendo una racha de tres fechas sin ganar. En contraste, Millonarios volvió a decepcionar: cayó 1-0 ante Llaneros en El Campín y sigue sin sumar ni anotar en el campeonato. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La cuarta jornada de la Liga BetPlay 2025-II dejó resultados claves que empiezan a perfilar favoritos, exponen crisis y mueven la tabla. Junior mantuvo su lugar en la cima, América y Medellín consiguieron su primera victoria en el torneo y Millonarios sigue sin sumar puntos.

El viernes arrancó con una victoria fundamental para Deportes Tolima, que superó 1-0 a Deportivo Pereira en Ibagué. El equipo pijao necesitaba con urgencia los puntos y cumplió en casa, mientras que Pereira no logró consolidarse entre los ocho.

A continuación se disputó uno de los partidos más atractivos de la fecha, que resultó en el 1-1 entre Santa Fe y Atlético Nacional. Hubo ritmo, polémicas arbitrales y tensión hasta el final. Nacional suma siete puntos y sigue en la parte alta; Santa Fe, con seis unidades, se mantiene en la pelea gracias a su invicto.

En Manizales, Junior parecía tener todo controlado, pero Once Caldas se lo empató sobre el final. El 2-2 deja a los barranquilleros con sabor amargo, pero con 10 puntos, siguen líderes. Once Caldas, por su parte, aún no gana y apenas sumó su primer punto.

El Pascual Guerrero fue testigo del primer triunfo de América en el torneo: 2-1 frente a Águilas Doradas. Con goles de Luis Ramos y Dylan Borrero, los rojos capitalizaron el envión tras su clasificación internacional y suman cuatro puntos en dos partidos. Águilas sigue sin levantar y ya preocupa con solo dos unidades en cuatro fechas.

En Santa Marta, el DIM volvió a ganar tras tres fechas sin hacerlo. El 2-0 sobre Unión Magdalena no solo le dio oxígeno a los paisas, sino que hunde más al equipo samario, que además de no ganar, sigue complicándose en el tema del descenso.

La gran sorpresa llegó desde Bogotá. Llaneros, que vive un gran arranque, venció 1-0 a Millonarios en El Campín. El equipo azul no encuentra el rumbo: dos partidos, dos derrotas, ningún gol marcado. La crisis ya preocupa a su hinchada, mientras Llaneros se trepa al tercer lugar con ocho puntos.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025 tras la fecha 4

