El aquero risaraldense de 30 años llega a Millonarios luego de que el equipo capitalino se quedara sin Wuilker Fariñez y, al parecer, sin Jefferson Martínez. El exjugador de Atlético Bucaramanga viene al club por un año como préstamo y con opción de compra.

Varias piezas resultaron moviéndose a favor de Christian Vargas. Si bien fue el arquero titular de Atlético Bucaramanga desde el segundo semestre del 2019, su llegada a Millonarios aparece como una especie de revancha para consolidarse en un club grande.

El pasado 16 de noviembre cumplió 30 años. Desde pequeño estuvo bajo los tres palos, cargando con la responsabilidad de evitar los goles y la sensación de derrota. Empezó en el Bajo Cauca, equipo de segunda división, en el 2006. Tiempo después se sumó a la cantera de Atlético Nacional.

En el conjunto verdolaga estuvo un poco más de once años creciendo como persona y como profesional. Su agilidad y capacidad de reacción son virtudes que lo destacan como guardameta. Y aunque no pudo consolidarse como titular, pues en el último tiempo Nacional contó con arqueros como Gastón Pezzuti, Franco Armani, Juan Fernando Cuadrado o Fernando Monetti, sí dejó una huella indeleble en la época gloriosa del conjunto paisa, conformada por los 14 títulos, 12 locales y dos internacionales en los últimos diez años.

“Hoy mi corazón está dolido, pero sabía que esto iba a llegar. Fueron once años de lucha en esta institución la cual me dio todo y me debo a ella”, publicó en su cuenta de Instagram el año pasado tras cerrar su ciclo en Atlético Nacional. Si bien estuvo una temporada en el Huila en 2016, el 2019 representó el fin de su paso por el cuadro paisa.

En Bucaramanga disputó 28 partidos y ahora llega a Millonarios por un año a préstamo con opción de compra.

“Sabemos lo que significa llegar a una institución como Millonarios. Hay que saber que hay gente que pueda pensar miles de cosas, pero nosotros somos profesionales y estaré preparado para enfrentar esto y reconocer que con Millonarios hay que luchar siempre para conseguir trofeos”, afirmó Vargas en el Vbar de Caracol Radio.

Por la suspensión del fútbol colombiano cualquier expectativa puede estar lejos de la realidad. Los jugadores aún no regresan a los entrenamientos y el retorno de las competencias oficiales no tiene una fecha concreta. Christian Vargas llegará a la capital cuando Millonarios reinicie las prácticas. Y, mientras eso sucede, el nuevo arquero del cuadro embajador buscará entablar conversaciones con el profesor Alberto Gamero para empezar a conocer su módulo de trabajo y así introducirse de lleno en el equipo y que, por su paso por Nacional, sabe que la presión y la disputa por el puesto titular en un club grande son retos que deben asumirse con responsabilidad y con la convicción de querer hacer historia.