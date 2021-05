Inminente salida de Wuilker Faríñez, confusiones alrededor de Jefferson Martínez y llegada de otro portero. Toda una novela en el arco albiazul.

Una novela vive Millonarios en lo que se refiere a su puesto de arquero. Ante la inminente salida del venezolano Wuilker Faríñez, todo parecía indicar que Jefferson Martínez se convertiría en el guardián del arco albiazul.

Sin embargo, el propio Martínez ha generado confusión. En su cuenta de Twitter publicó un mensaje expresando que “no existe una nueva propuesta formal para continuar mis labores en el equipo azul, por lo cual no podría haber rechazado ninguna oferta”.

No obstante, a Caracol Radio Martínez le dijo lo contrario. “Millonarios me había pasado una propuesta y yo la acepté, entonces no sé por qué surgen esos rumores (de no continuar). A menos que haya pasado algo de lo que yo no me haya enterado”, manifestó el portero de 26 años, quien llegó a Millonarios el año pasado procedente de Envigado.

En medio de las confusiones alrededor de Martínez, el club bogotano confirmó la llegada de un nuevo arquero. Se trata de Christian Vargas, quien se encontraba en el Atlético Bucaramanga y que arriba a Millonarios a préstamo con opción de compra.

Millonarios FC informa que el jugador Cristian Vargas es nuevo arquero del equipo Embajador. Llega al club en préstamo con opción de compra. 🧤🥅⚽️ ¡Bienvenido a la Familia Azul! pic.twitter.com/Dh7q2mj6S0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 10, 2020

Vargas, pereirano de 30 años, debutó en Bajo Cauca en la segunda división 2006 y luego atajó también en Atlético Nacional y Atlético Huila.