¿Crisis en Millonarios? Falcao puso en duda su continuidad, tras eliminación

Radamel Falcao García habló tras la decepcionante eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana 2025, en una noche difícil para el equipo dirigido por David González.

El conjunto azul cayó 1-0 ante Once Caldas en el Palogrande, quedando fuera del torneo en la primera fase.

La derrota significó un golpe duro para el equipo y para el delantero samario, quien recibió pocos minutos en este compromiso clave.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la polémica, con un penalti anulado a Millonarios tras la intervención del VAR y una jugada en la que Jader Valencia pudo haber sido expulsado por agresión sin balón. A pesar de dominar la posesión, el equipo bogotano no encontró claridad en el ataque y sufrió ante un Once Caldas que aprovechó su mejor oportunidad con un gol de Michael Barrios en la recta final.

Uno de los temas más discutidos tras el encuentro fue la decisión de David González de darle apenas cinco minutos a Falcao en un partido de eliminación directa. La hinchada y analistas cuestionaron la falta de protagonismo del experimentado delantero, quien entró cuando Millonarios ya estaba contra las cuerdas. La situación ha generado incertidumbre sobre su continuidad en el club, alimentada por sus propias declaraciones tras la derrota.

¿Qué dijo Falcao de la eliminación y su continuidad en Millonarios?

Falcao no ocultó su decepción por la eliminación y fue contundente en su análisis del semestre del equipo, en charla con ESPN: “Decepcionados por no clasificar, no hay justificación para esto, es un semestre duro y ya queda pensar en el campeonato”.

Consultado sobre su futuro en Millonarios, dejó abierta la posibilidad de una salida al responder: “No lo sé, vamos a ver”.

Sobre su escasa participación en el partido, uno de los núcleos de la polémica, se limitó a decir: “Son decisiones del entrenador y como parte de este grupo hay que acatar lo que diga él”.

La eliminación de Millonarios en la Sudamericana deja muchas dudas en el equipo, no solo en lo futbolístico, sino en lo institucional. Con el golpe de esta derrota, el equipo deberá enfocarse en la Liga BetPlay, mientras la incertidumbre sobre la continuidad de Falcao sigue creciendo.

