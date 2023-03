¿Cuándo juega Millonarios?: a qué hora y dónde ver el partido contra Pasto

El último partido entre Millonarios y Deportivo Pasto en El Campín fue el 9 de julio de 2022. El encuentro terminó igualado 1-1 con goles de Luis Carlos Ruiz y Facundo Boné. Foto: Dimayor

Millonarios y Deportivo Pasto se pondrán al día con la primera fecha de la Liga BetPlay. El encuentro no se llevó a cabo en la fecha establecida por la utilización del estadio El Campín en el torneo Sudamericano sub 20, en Bogotá. Por el momento, ambos equipos están clasificados entre los ocho mejores del torneo.

El Deportivo Pasto llega a la capital del país después de derrotar al Deportivo Cali 2 por 1 en condición de local. El equipo nariñense busca repetir lo realizado frente a Independiente Santa Fe en la jornada número cuatro de la liga, al conseguir la victoria por dos goles de diferencia en condición de visitante. De ganar hoy, el equipo de Flabio Torres quedaría entre los líderes del certamen con 16 puntos, las mismas unidades de Boyacá Chicó, América, Nacional y Águilas Doradas.

Lea también: El futbolista alemán Mesut Özil, campeón del mundo en 2014, anunció su retiro

A Millonarios, la victoria lo dejaría en la quinta posición, con la posibilidad de escalar más en la tabla debido a que tiene todavía duelos pendientes. La hinchada del equipo “embajador” vive días tensos con la racha negativa que lo tiene desde hace cuatro partidos sin ganar: un juego empatado en ceros frente a Atlético Mineiro por Copa Libertadores, un empate por liga contra Atlético Nacional, la derrota 3 por 1 contra los brasileños en el estadio Mineirão de Belo Horizonte que lo dejó por fuera del torneo internacional y el empate 2-2 con Águilas Doradas, el domingo pasado.

Las lesiones han sido un factor determinante en la ausencia de victorias del club, pues se han vuelto una constante en las últimas semanas. Millonarios no ha podido contar con toda su nómina en juegos decisivos debido a la cantidad de bajas médicas. Jugadores como Ómar Bertel, Leonardo Castro y Andrés Llinás, se han visto obligados a estar ausentes para los partidos de Liga.

Más noticias deportivas: El partido entre Santa Fe y Cali fue aplazado por lluvia El duelo se jugará este miércoles a las 10:15 a. m. en el estadio El Campín a puerta cerrada. El encuentro corresponde a la fecha dos de la Liga BetPlay. Leer más: El partido entre Santa Fe y Cali fue aplazado por lluvia Colombia aseguró tres medallas en el Mundial Femenino de Boxeo En Nueva Delhi (India), la delegación colombiana ha realizado una presentación histórica. Camila Camilo, Ingrit Valencia y Yeni Arias garantizaron al menos tres bronces para el país en la cita orbital. Lea también: Colombia aseguró tres medallas en el Mundial Femenino de Boxeo

¿A qué hora es el partido Millonarios vs. Pasto?

El partido se disputará a las 8:00 p.m. en El Campín y será transmitido en directo por Win+. Todavía no se conoce si Andrés Llinás regresará a las canchas después un esguince de rodilla.

El defensor será evaluado hasta el último minuto para determinar su evolución y analizar si puede o no disputar el partido. Además, el técnico Alberto Gamero no podrá contar con Álvaro Montero, quien fue convocado a la selección colombiana de mayores; Juan Pablo Vargas ,que está con la selección de Costa Rica; Óscar Cortés, que se encuentra con el equipo nacional sub 20; y Leonardo Casto, lesionado con un esguince de tobillo grado 2.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador