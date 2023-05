Daniel Cataño: parte médico de Millonarios tras la lesión contra La Equidad

Daniel Cataño, figura de Millonarios. Foto: El Espectador - José Vargas

Malas noticias para Millonarios antes del comienzo de los cuadrangulares, en los que se enfrentarán a América de Cali, Medellín y Boyacá Chicó.

En el duelo de la última fecha del todos contra todos, frente a La Equidad en El Campín, Daniel Cataño, eje del ataque embajador, se lesionó el tobillo.

Dura baja en el embajador, que este jueves dio a conocer el alcance de la lesión y no dio información alentadora para la afición del azul capitalino.

“Millonarios FC informa que, luego de realizarse las pruebas de diagnóstico correspondientes, Daniel Cataño sufrió en el partido de este miércoles vs. Equidad un esguince grado dos en el tobillo de su pierna derecha”, explicó Millonarios en su reporte médico.

Si bien todavía no se sabe cuándo volverá el futbolista, clave en el esquema de Alberto Gamero, que también perderá a Óscar Cortés por el Mundial sub-20 para los cuadrangulares, el cuadro albiazul aclaró: “el jugador ya inició su proceso de recuperación. Incapacidad según evolución”. Su regresó podría ser en tres semanas, según la lesión que presenta.

Nuevo dolor de cabeza, en el peor momento, para Millonarios y para Gamero, que no dudó en quitarse responsabilidad por la lesión del mediocampista.

“Si tengo que echarme la culpa de lo que pasó hoy, me la echo, no hay ningún problema. Si hubiera pasado eso en Tunja, la misma pregunta me la hacen allá, yo no soy adivino”, aseguró el samario.

Razón que explicó de la siguiente manera: “Cataño no jugó en Tunja, jugó hace ocho días, ¿cuándo lo voy a poner a jugar? Teníamos presupuestado ponerlo miércoles y no jugar el sábado. Queríamos, precisamente, evitar lesiones y por eso no fue ninguno, pero ya en ocho días podían jugar. Un jugador se lesiona hasta en un entrenamiento, eso no puede decirnos nada y más de un tobillo. Si a mí me dicen que fue por una molestia muscular o porque lo llevamos aquí, me estaría lamentando. Pero, Cataño hace ocho días no juega y lo de hoy fue del tobillo. Eso le pasa a cualquier jugador, hasta jugando en el patio de la casa”.

Por ahora, el cuadro embajador debe esperar la recuperación del futbolista mientras sigue adelante con la Copa Sudamericana y las finales del fútbol colombiano. Calendario apretado y difícil para una nómina, ya de por sí, con pocas variantes y profundidad.

