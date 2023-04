Daniel Cataño seguirá de azul: renovó su contrato con Millonarios

Daniel Cataño celebra uno de los goles que anotó Millonarios en la victoria frente a Universidad Católica por Copa Libertadores. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Buena noticia para los hinchas azules. Millonarios informó este jueves la renovación por tres años más de Daniel Cataño, volante 10 que se ha destacado desde su llegada al conjunto embajador.

Ambas partes se han mostrado agradecidas. La continuidad de Cataño en el onceno titular y el respaldo de los directivos con el jugador en su llegada y en casos como la agresión que sufrió hace unos meses en Ibagué, dan cuenta de la buena relación que hay entre la institución y el volante.

Daniel Cataño ha renovado su contrato con el club por 3 años más. 🔵🔝 ¡La pelota siempre al 🔟! @danielcatano20 pic.twitter.com/tcDi9TnkVZ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 14, 2023

Cataño, de hecho, dijo hace poco en Caracol Radio que: “Yo estoy feliz en Millonarios, la verdad yo estoy muy contento acá, mi familia, por lo que representa Millonarios, la institución, por como me han tratado y por como me han ayudado con todo mi proceso de todo este tema que pasó atrás que no quiero recordarlo. Yo estoy muy agradecido con ellos, obviamente hace parte de mi futuro, es una situación que llega en un buen momento de mi carrera, con salud, con bienestar y de mi parte siempre voy a querer seguir en Millonarios, tengo la puerta abierta”.

El jugador de 31 años, que llegó a mitad de año en 2022, ha disputado 40 partidos con Millonarios desde entonces contando la Liga BetPlay, Copa, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El fin de semana pasado fue figura en la victoria del cuadro embajador sobre Medellín por 2-1, al asistir en ambas ocasiones.

