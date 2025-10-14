Mackalister Silva regresa a la convocatoria de Millonarios tras superar su lesión

David Mackalister Silva es uno de los referentes de Millonarios en los últimos años. Foto: El Espectador - José Vargas

David Mackalister Silva volvió este a aparecer en una convocatoria de Millonarios. El volante bogotano fue incluido este martes por Hernán Torres en la lista de jugadores que enfrentarán a Deportivo Pereira por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

“Con el regreso de nuestro Capitán, estamos listos para viajar a la Perla del Otún”, publicó el equipo en referencia al regreso del experimentado mediocampista, quien durante ocho meses tuvo que encarar un extenso periodo de rehabilitación.

El último partido oficial de “Macka” se remonta al 11 de febrero, cuando Millonarios igualó 2-2 con Llaneros en Villavicencio. Esa noche había marcado un gol, pero en la misma jugada se lesionó la rodilla. El diagnóstico indicó esguince del ligamento colateral medial grado 2 y lesión meniscal.

Silva fue operado a los pocos días. Le realizaron una artroscopia para reparar el menisco y, después encaró un largo proceso de rehabilitación. Durante meses estuvo alejado del alto rendimiento. Fueron más de 40 los partidos en los que el cuadro embajador no pudo contar con su capitán.

“Hubo un momento en el que todo se detuvo. El silencio de que algo no estaba bien y de que todo podía acabar. Me costó asimilarlo. Me pregunté 1.000 veces ‘por qué a mí’. Pero con el tiempo y la fe puesta en Dios entendí que no era el final sino el comienzo de otro capítulo”, comentó Silva en un video publicado en sus redes en el que reflexiona sobre la lesión.

En el post de este martes “Macka”, que arrancó con el gol ante Llaneros en el que el volante bogotano se lesionó, había imágenes de lo que fue su recuperación, con constantes visitas al médico y terapia para ponerse a punto.

“Sentí que tanto esfuerzo se desvanecía, que tenía que volver a empezar de cero, pero entre cicatrices y silencios entendí que la verdadera fuerza está en levantarse, incluso cuando nadie más crea que tú lo puedas hacer, y hacerlo por quienes más amas. Hoy miro atrás y agradezco lo que esta lesión me enseñó”.

Silva volvió a la convocatoria de Millonarios para ayudar en el objetivo de lograr la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El cuadro embajador marcha decimocuarto (14°) con 17 puntos, a tres del octavo, que registra 20 unidades.

