Dura sanción para David González: multa y los partidos que se perderá

Todo apunta que a pesar de haberse reencontrado con la victoria en el partido ante Águilas Doradas, Millonarios no inicia la semana de la mejor manera. Este lunes, la Dimayor dio a conocer la sanción impuesta sobre David González, director técnico embajador, a raíz de lo ocurrido en el juego ante Junior de Barranquilla hace algunas semanas.

“Terminamos perdiendo, como haya sido por un penal, lo veo, lo repito, lo veo 3 o 4 veces y no lo veo por ninguna parte, me hace recordar mucho a un penal muy reciente que le pitaron también a un equipo en Bucaramanga, donde lo vi 4, 5, 6, 7 veces y no vi penal por ninguna parte. Resulta que en los últimos 20, 25 minutos veo faltas que para mí no eran faltas”, dijo González en la rueda de prensa tras la derrota embajadora en el Metropolitano por la octava fecha.

“Al señor árbitro de esta noche me lo encontré ayer en el aeropuerto cuando llegaba a Barranquilla y en el saludo me dijo: ‘el chicharroncito que me tocó’... pero si ya un árbitro desde el día anterior viene asustado por el ‘chicharroncito’ que le toca pitar... va a ser muy difícil, no vamos a crecer nunca“, agregó.

¿Qué sanción impuso la Dimayor?

“Sancionar, al señor David González Giraldo, Director Técnico del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”) con suspensión de dos (2) semanas para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol y multa de veinte (20) SMLMV equivalentes a veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000) por incurrir en la infracción descrita en el numeral 2 del artículo 72 del CDU de la FCF, en la conferencia de prensa post partido, disputado por la 8ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, entre el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A.“, se lee en la publicación de la Dimayor.

Tras lo anunciado, González no estará presente en el banquillo de Millonarios en los dos clásicos capitalinos ante Independiente Santa Fe (sábado 22 de marzo y miércoles 26 de marzo) ni en el juego ante Alianza F.C. por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-I.

