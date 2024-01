“Édgar Guerra tiene una posibilidad de salir de Millonarios”: Alberto Gamero

El extremo Édgar Guerra marcó los dos primeros goles de Millonarios en el triunfo frente al Medellín. Foto: MFC

Un capítulo más en la novela entre Édgar Guerra y Millonarios. En conversación con el VBar Caracol, Alberto Gamero, técnico del equipo embajador, mencionó que el jugador cesarense podría salir del equipo en el presente mercado de pases.

“Guerra tiene una posibilidad de salir. Lo que estamos pensando nosotros es tratar de que el jugador esté con la cabeza tranquila y esté con la cabeza aquí, si se va a quedar. En eso nosotros no nos vamos a desesperar. Si no se va al exterior, tendrá que quedarse aquí con nosotros, bienvenido sea; si sale la posibilidad al exterior, pues tendrá que irse”, aseguró el técnico del supercampeón de Colombia.

Más deportes: ¡Contundente! Junior habló claro sobre la llegada de Teófilo Gutiérrez al club

Gamero, además, agregó que jugadores como Álvaro Montero y Andrés Llinás también han tenido la posibilidad de escuchar ofertas, pero por el momento no hay nada confirmado. “Si se quedan aquí, que se queden con el mismo entusiasmo, con la alegría de trabajar y con el mismo compromiso de querer sacar esto adelante”, dijo.

Para el partido de este miércoles, a las 6:10 p.m. frente a Alianza F.C., el equipo embajador contaría con Mackalister Silva y Santiago Giordana, quienes hacen parte de la concentración y su presencia en el juego dependerá de su evolución en la lesión.

¿Qué está pasando con Édgar Guerra?

Luego de marcar una tripleta en la primera fecha contra Medellín en El Campín, Guerra no fue tenido en cuenta para la segunda jornada de la Liga BetPlay frente a Bucaramanga.

Al ser consultado sobre la no convocatoria del jugador, Alberto Gamero respondió que Guerra “no ha arreglado su parte contractual con el club y estamos esperando eso, si se cuadra o no se cuadra. Creo que esa es la única razón por la cual no vino”.

Le puede interesar: Dos años de la magia de Luis Díaz en Liverpool

Una vez más… ¡TE VENIMOS A ALENTAAAAAAAR! 🏟️⚽️💙🔝



🗓️▶️ Este miércoles nos vemos en El Campín para enfrentar juntos a Alianza FC por la Fecha 3 de la Liga 2024-1.



📲 Adquiere tus tickets en https://t.co/xHYWhda2Sp#JuntosPorLaGrandeza pic.twitter.com/ILe7qX15Zs — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 29, 2024

Según el periodista Diego Rueda, Millonarios le ha ofrecido al jugador renovar su contrato desde hace más de seis meses, pero este no ha aceptado. “El delantero quiere irse del país y no continuar en el club. Por algunas actitudes en las últimas prácticas no será tenido en cuenta en los próximos partidos”, agregó el comunicador.

Guerra, quien tiene contrato hasta junio próximo, debutó con el conjunto embajador en 2020. Desde entonces acumula 99 partidos con la institución albiazul. Ha marcado once goles en total y ha levantado tres títulos: Copa (2022), Liga (2023) y Superliga (2024).

¿Llegará el extremo a Millonarios?

Alberto Gamero anunció que se esperan algunos jugadores más “El libro de pases no está cerrado. Nosotros tenemos casi que 29 jugadores solamente. Son 35, pero tenemos unos jugadores que no tenemos inscritos, porque estamos viendo a quién inscribimos en la sub-20 y a quién en la profesional. Tampoco quiero quitarle mucho cupo a la Sub-20. Estamos esperando para ver cómo vamos a decidir esos jugadores, el caso de Villarreal, el caso de Campaz, el mismo caso de Largacha y de Johan Hernández. Estamos mirando bien antes de que se cierre el libro de pases”, dijo para el Vbar Caracol.

Lo invitamos a leer: ¡De regreso! David Ospina ya tiene equipo para esta temporada

Última jornada antes de volvernos a ver en El Campín. 🏟️⚽️💙🔥



¡Mañana tenemos una cita! Ⓜ️🎫✅ ¡VAMOS MILLONARIOS!



▶️ https://t.co/xHYWhda2Sp#JuntosPorLaGrandeza pic.twitter.com/KXqkklOB77 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 30, 2024

“Si hay la posibilidad y si aparece un jugador de otro club que nos llene a nosotros, lo vamos a hacer. Todavía hay jugadores que todavía están afuera y todavía pueden venir. Estamos mirando, quemando esa posibilidad, tanto la misma junta directiva como el cuerpo técnico”, mencionó Gamero.

“Yo sigo insistiendo, si viene un jugador acá, tiene que venir un extremo, en otras posiciones estamos bien. Tenemos casi que 10 jugadores lesionados y el equipo todavía muestra cosas importantes, hay buenas alternativas también. Si nosotros decidimos que venga un jugador, lógicamente será un extremo”, señaló Gamero.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador