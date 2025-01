¡Atención! El bus de Millonarios fue apedreado en Santa Marta: hay heridos

El portero Iván Arboleda herido tras ataque al bus de Millonarios. Foto: Archivo Particular

La violencia empañó el inicio de la Liga BetPlay. El bus de Millonarios fue atacado con piedras por hinchas de Unión Magdalena mientras se dirigía al estadio Sierra Nevada de Santa Marta para enfrentar al equipo samario en el primer partido de la temporada.

En medio del ataque resultaron heridos Óscar Cortés, delegado deportivo del club, y el portero Iván Arboleda, quien recibió esquirlas en sus ojos, y tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir atención.

“Increíble lo que nos acaba de pasar, Dimayor y Win Sports. Llegando al estadio Sierra Nevada nos reventaron a uno de los nuestros con una piedra”, expresó Juan Carlos Pereira, mediocampista del equipo embajador.

Millonarios, por el momento, no jugará el partido contra Unión Magdalena por falta de garantías. Al equipo embajador le proponen jugar el duelo mañana y sustituir a Arboleda por Diego Novoa. Sin embargo, Millonarios se mantiene en no jugarlo. Dimayor no se ha pronunciado al respecto.

Este lamentable acto de violencia se suma a los incidentes ocurridos el año pasado en escenarios como el estadio Pascual Guerrero de Cali, durante la final de la Copa BetPlay, y el Atanasio Girardot, en el enfrentamiento entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Además, no es la primera vez que Millonarios sufre ataques. Su bus ha sido apedreado en varias ocasiones, y los jugadores también han sido blanco de agresiones, como el caso de Daniel Cataño en 2023, cuando fue atacado durante un partido contra Tolima en Ibagué.

Una desastrosa primera jornada de la Liga BetPlay 2025

Además del ataque a Millonarios, el duelo entre Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga, programado para este viernes a las 6:00 p.m., no comenzó a tiempo debido a problemas eléctricos en el estadio La Independencia de Tunja.

Con hinchas de ambos equipos ya en las tribunas, las torres de iluminación no encendieron, generando incertidumbre en el arranque del campeonato. El juego empezó una hora y veinte minutos más tarde.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano - DIMAYOR, se permite informar que el inicio del partido entre Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga, que se disputará en Tunja, se encuentra retrasado por problemas en el fluido eléctrico del estadio La Independencia”, aseguró la Dimayor.

Al respecto, el cuadro ajedrezado expresó: “Al igual que todos los hinchas, espectadores y prensa, estamos a la espera de la solución. Es una situación que se sale de nuestro control, pues no tenemos injerencia en el mismo”.

