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El flojo inicio de Millonarios y Santa Fe: lo que preocupa tras la primera fecha del FPC

Los principales equipos de Bogotá iniciaron con derrotas en este segundo semestre. Inter de Bogotá cayó en El Campín con América y Fortaleza sumó un punto en Valledupar.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
27 de julio de 2026 - 05:02 p. m.
Los principales equipos de Bogotá iniciaron con derrotas en este segundo semestre. Inter de Bogotá cayó en El Campín con América y Fortaleza sumó un punto en Valledupar.
Los principales equipos de Bogotá iniciaron con derrotas en este segundo semestre. Inter de Bogotá cayó en El Campín con América y Fortaleza sumó un punto en Valledupar.
Foto: Mauricio Alvar

Bogotá tuvo un fin de semana para el olvido en el inicio de la Liga BetPlay II-2026. Solo uno de sus cuatro representantes sumó un punto: Fortaleza. Los otros tres representantes, Santa Fe, Millonarios e Inter de Bogotá, dejaron preocupaciones muy distintas de cara al resto del semestre. Claro, apenas se disputó la primera fecha y sería precipitado convertir un mal debut en una sentencia sobre cualquiera de los tres proyectos. Sin embargo, el estreno sí dejó señales que vale la pena analizar.

Aunque el marcador final los iguala...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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Atenas (06773)Hace 25 minutos
Continua/, al comienzo de c/ pobre campeonato de fútbol en Colombia, a los de equipos de B/tá, q’ otrora dominaban en el balompie, los maduran a punta de envolverlos en periódicos los grandes medios de la capital, y no es sino comenzar y las derrotas se les vienen encima e igual empieza el rosario de disculpas, así se retroalimentan. Atenas
Caleño82(jx49o)Hace 33 minutos
Interesante análisis, y eso que soy seguidor del Deportivo Cali. Claro que en general en las últimas temporadas, los equipos capitalinos me parece que han recuperado protagonismo. Eso, o es que han aprovechado el bajón de otras escuadras; como, por ejemplo, la azucarera. Yo espero que a Santa Fe le vaya lo mejor posible en Sudamericana, sobre todo por el grandísimo aporte de mi paisano Rodallega en el cardenal
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