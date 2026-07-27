El flojo inicio de Millonarios y Santa Fe: lo que preocupa tras la primera fecha del FPC

Los principales equipos de Bogotá iniciaron con derrotas en este segundo semestre. Inter de Bogotá cayó en El Campín con América y Fortaleza sumó un punto en Valledupar. Foto: Mauricio Alvar

Bogotá tuvo un fin de semana para el olvido en el inicio de la Liga BetPlay II-2026. Solo uno de sus cuatro representantes sumó un punto: Fortaleza. Los otros tres representantes, Santa Fe, Millonarios e Inter de Bogotá, dejaron preocupaciones muy distintas de cara al resto del semestre. Claro, apenas se disputó la primera fecha y sería precipitado convertir un mal debut en una sentencia sobre cualquiera de los tres proyectos. Sin embargo, el estreno sí dejó señales que vale la pena analizar.

Aunque el marcador final los iguala...