En fotos: así se vivió la derrota de Millonarios ante Bucaramanga en El Campín
Millonarios perdió 1-0 con Bucaramanga en El Campín, con gol de Emerson Batalla, en su debut en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El embajador dominó el primer tiempo, con Leonardo Castro como principal generador de peligro, pero no logró concretar. En el complemento bajó el ritmo y apenas tuvo un remate a puerta. El leopardo aprovechó su única llegada clara para llevarse los tres puntos. La hinchada, inconforme, despidió al equipo entre silbidos. El equipo de Fabián Bustos deberá recomponerse rápido, pues visitará al Junior de Barranquilla el próximo 1° de agosto, buscando sus primeros puntos del semestre.
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