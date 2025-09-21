En imágenes: así se vivió el triunfo de Millonarios contra Fortaleza

Millonarios venció 3–2 a Fortaleza en El Campín con tripleta de Beckham David Castro y logró un triunfo crucial que lo mantiene en la pelea por entrar al grupo de los ocho en la Liga BetPlay 2025. El equipo de Hernán Torres presionó alto, recuperó en campo rival y fue letal en los momentos clave, aunque volvió a fallar varias opciones claras. Fortaleza dominó la posesión y complicó en el cierre de cada tiempo con goles de Jhon Velásquez y Sebastián Valencia, este último de penalti en el 90+1, pero no pudo evitar que Millonarios le quitara el invicto. Con este resultado, los azules llegaron a 14 puntos y son 11.º en la tabla, a tres del octavo, mientras que Fortaleza se mantiene tercero con 21 unidades.