No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios

En imágenes: así se vivió el triunfo de Millonarios contra Fortaleza

Millonarios venció 3–2 a Fortaleza en El Campín con tripleta de Beckham David Castro y logró un triunfo crucial que lo mantiene en la pelea por entrar al grupo de los ocho en la Liga BetPlay 2025. El equipo de Hernán Torres presionó alto, recuperó en campo rival y fue letal en los momentos clave, aunque volvió a fallar varias opciones claras. Fortaleza dominó la posesión y complicó en el cierre de cada tiempo con goles de Jhon Velásquez y Sebastián Valencia, este último de penalti en el 90+1, pero no pudo evitar que Millonarios le quitara el invicto. Con este resultado, los azules llegaron a 14 puntos y son 11.º en la tabla, a tres del octavo, mientras que Fortaleza se mantiene tercero con 21 unidades.

Gustavo Torrijos Zuluaga
21 de septiembre de 2025 - 10:10 p. m.
Millonarios venció 3–2 a Fortaleza en El Campín con tripleta de Beckham David Castro y logró un triunfo crucial que lo mantiene en la pelea por entrar al grupo de los ocho en la Liga BetPlay 2025. El equipo de Hernán Torres presionó alto, recuperó en campo rival y fue letal en los momentos clave, aunque volvió a fallar varias opciones claras. Fortaleza dominó la posesión y complicó en el cierre de cada tiempo con goles de Jhon Velásquez y Sebastián Valencia, este último de penalti en el 90+1, pero no pudo evitar que Millonarios le quitara el invicto.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Vínculos relacionados

EN VIVO | Cali empata 0-0 con Santa Fe: siga acá la final de la Liga Femenina
Alejandro Osorio triunfó en la etapa 2 con un impresionante ataque sobre el final
Así quedó la tabla de la Premier League tras el Arsenal vs. Manchester City

Por Gustavo Torrijos Zuluaga

gtorrijos@elespectador.com

Temas recomendados:

millonarios - fortaleza

millonarios fútbol club

millos vs

millos hoy

fortaleza

millonarios fortaleza

millos vs fortaleza

millonarios hoy

millonarios vs

millonarios fc

millonarios vs. fortaleza

millonarios

millonarios vs fortaleza

liga betplay

liga betplay 2025

millonarios alineacion

liga betplay posiciones

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar