EN VIVO: Millonarios empata 0-0 con Bucaramanga, minuto a minuto de la Liga BetPlay Dimayor

Partido de Copa Conmebol Sudamericana entre Millonarios y O´Higgins de Chile en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Millonarios debuta este sábado en casa en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II ante Atlético Bucaramanga, con la presión de resultados encima. El equipo de Fabián Bustos llega tras no clasificar a cuadrangulares el semestre pasado y caer en fase de grupos de la Sudamericana, por lo que el técnico argentino necesita respaldar su proceso con victorias tempranas.

En pretemporada, el cuadro embajador no ganó ni marcó goles en sus dos amistosos: cayó 2-0 ante Universitario de Perú en Lima y 1-0 frente a Colo Colo en El Campín. Bustos espera haber corregido esas falencias y que los ocho refuerzos —entre ellos Daniel Ruiz, James Aguirre y Francisco Chaverra— ganen ritmo para recuperar la confianza de la hinchada.

Bucaramanga también llega renovado, ahora bajo el mando de Pablo Peirano y con fichajes como Christopher Fiermarín y Víctor Cantillo. El cuadro leopardo tampoco se metió entre los ocho mejores del campeonato colombiano el semestre pasado y también están en busca de resultados que le devuelvan la ilusión a su hinchada.

Minuto a minuto de Millonarios vs. Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga BetPlay 2026:

⏱️ 40′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟡BUC: Leonardo Castro controló una pelota en el segundo palo tras una acción de tiro de esquina y soltó un fuerte remate que Fiermarín mandó al córner. Millonarios quiere romper el cero antes del descanso.

⏱️ 35′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟡BUC: Millonarios tiene la pelota pero la entrega mal cuando se acerca al arco rival. Bucaramanga, en contraste, apuesta más por un jugo frontal. Fabián Bustos no se ve conforme con el rendimiento de sus dirigidos.

⏱️ 30′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟡BUC: A Rodrigo Contreras le quedó una pelota dentro del área pero le entró mal y mandó la pelota lejos del arco custodiado por Cristopher Fiermarín. Juega mejor Millonarios pero le falta finalizar bien sus llegadas.

⏱️ 25′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟡BUC: Por llegar tarde a una disputa con Luciano Pons, Jorge Arias, hoy capitán de Millonarios, se convirtió en el primer jugador amonestado del partido. Wílmar Roldán le mostró la amarilla.

⏱️ 22′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟡BUC: El cuadro embajador ya asedia el área rival. Los locales han buscado a Rodrigo Contreras en el centro del área. Millonarios controla la posesión de balón.

⏱️ 20′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟡BUC: La mitad de la cancha parece ser ya territorio de Millonarios. Poco a poco juega más adelantado el combinado local, que necesita más participación de Daniel Ruiz y Francisco Chaverra.

⏱️ 18′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟡BUC: Rodrigo Contreras le bajó una pelota a Leonardo Castro, quien con un remate de volea exigió desde la media luna una respuesta de Christopher Fiermarín. Parece que Millonarios se está tomando confianza.

⏱️ 15′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟡BUC: Millonarios tiene más la pelota que su rival y trata de jugar en territorio rival, pero la defensa leoparda se ha mostrado muy firme en los primeros minutos de este compromiso.

⏱️ 13′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟡BUC: A Mateo García le quedó un despeje de la defensa y de media distancia lanzó un fuerte zapatazo que se fue desviado. El mediocampista bogotano registró el primer remate del partido.

⏱️ 10′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟡BUC: Ni con balones filtrados ni con velocidad por las bandas ha encontrado profundidad el combinado embajador. Ha sido un arranque incómodo para ambos clubes, pero sobre todo para el local.

⏱️ 5′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟡BUC: Todavía ninguno de los equipos toma la iniciativa. Por lo pronto la pelota está sobre terreno medio, sin mucha profundidad en ambos bandos. Por lo pronto se están tratando con mucho respeto.

⏱️ 1′ | MIL🔵🔵0️⃣-0️⃣🟡🟡BUC: Wílmar Roldán hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en El Campeón. La primera posesión fue para el equipo visitante, que no tardó en rifar la pelota. La posesión está muy disputada en estos primeros segundos.

Antes del pitazo inicial, Cerveleón Cuesta, campeón en la institución como jugador y miembro del cuerpo técnico de Alberto Gamero durante varios años, fue homenajeado por la directiva del cuadro embajador en la previa de este compromiso.

El segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor regresó este viernes con la victoria de Llaneros 1-0 sobre Deportivo Pereira. Deportivo Cali se impuso 2-0 a Jaguares también el 24 de julio, mientras que ya este sábado Independiente Medellín venció 3-2 a Deportivo Pasto.

A falta de 30 minutos para que ruede la pelota en El Campín, el cielo está relativamente despejado. La prob. de precipitaciones es de apenas el 17% y la humedad es del 56%. La temperatura irá bajando de manera progresiva durante el juego de 18° a 15° grados centígrados.

Pablo Peirano propuso un 3-4-1-2 para enfrentar a Millonarios: Christopher Fiermarín; Carlos Romaña, José García y José Ortiz; Kevin Londoño, Leonardo Flores, Fabry Castro y Jhon Fredy Salazar; Fabián Sambueza; Omar Albornoz y Luciano Pons.

Fabián Bustos se decantó por un 4-4-2 para enfrentar a Bucaramanga: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Sebastián Valencia; Francisco Chaverra, Mateo García, Rodrigo Ureña y Daniel Ruiz; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) designó al antioqueño Wílmar Roldán para dirigir el duelo entre Millonarios y Bucaramanga. La boyacense Mary Blanco y el caldense Daniel Alzate serán sus asistentes. Fernando Acuña, de Boyacá, estará a cargo del VAR.

Fecha: Sábado 25 de julio

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín (Bogotá)

Canal: Win Sports+

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