EN VIVO | Millonarios vs. Deportivo Pereira: Liga Betplay 2026-I

Novena fecha de la Liga Betplay y Millos sigue fuera de los ocho. Ese es el panorama del club capitalino en el ecuador del campeonato colombiano. Aunque ha mostrado una notoria mejora en el juego y en el estado anímico de los jugadores, lo cierto es que el equipo no es regular con los resultados.

La derrota 3-2 frente a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo, la primera en la era Fabián Bustos, fue un duro golpe para el Ballet Azul. Sin embargo, las cuentas siguen siendo claras para los 11 partidos que le quedan, incluyendo el de esta noche en El Campín contra Deportivo Pereira.

Millonarios deberá ganar todos sus partidos en condición de local, seis, y al menos empatar uno fuera de Bogotá si quiere aspirar a cosechar 27 puntos. Una cifra que, en condiciones normales, tendría que ser suficiente para clasificar a los playoffs, pero para eso el primer paso es hoy, contra Pereira.

