EN VIVO | Millonarios vs. Deportivo Pereira: Liga Betplay 2026-I

Al Embajador le urge la victoria en el estadio Nemesio Camacho El Campín y mucho más pensando en el duelo contra Atlético Nacional en Copa Sudamericana.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
26 de febrero de 2026 - 11:33 p. m.

Actualizaciones clave

Formación de Millonarios previo al compromiso ante Águilas Doradas en el Estadio El Campín de Bogotá.
Formación de Millonarios previo al compromiso ante Águilas Doradas en el Estadio El Campín de Bogotá.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Novena fecha de la Liga Betplay y Millos sigue fuera de los ocho. Ese es el panorama del club capitalino en el ecuador del campeonato colombiano. Aunque ha mostrado una notoria mejora en el juego y en el estado anímico de los jugadores, lo cierto es que el equipo no es regular con los resultados.

La derrota 3-2 frente a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo, la primera en la era Fabián Bustos, fue un duro golpe para el Ballet Azul. Sin embargo, las cuentas siguen siendo claras para los 11 partidos que le quedan, incluyendo el de esta noche en El Campín contra Deportivo Pereira.

Millonarios deberá ganar todos sus partidos en condición de local, seis, y al menos empatar uno fuera de Bogotá si quiere aspirar a cosechar 27 puntos. Una cifra que, en condiciones normales, tendría que ser suficiente para clasificar a los playoffs, pero para eso el primer paso es hoy, contra Pereira.

Minuto a minuto de Millonarios vs. Pereira

Hace 5 horas

El XI titular del visitante

Actualización claveHace 5 horas

Los XI azules para esta noche

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

