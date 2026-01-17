Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
En VivoActualizado hace 21 segundos

EN VIVO: minuto a minuto de Atlético Bucaramanga vs. Millonarios en la Liga BetPlay

Millonarios encara su primer reto oficial de 2026 en Santander. El Américo Montanini será el escenario del primer examen de los dirigidos por Hernán Torres.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
18 de enero de 2026 - 02:04 a. m.
Millonarios encara su primer partido del semestre en condición de visitante. Atlético Bucaramanga será la primera prueba del plantel dirigido por Hernán Torres.
Millonarios encara su primer partido del semestre en condición de visitante. Atlético Bucaramanga será la primera prueba del plantel dirigido por Hernán Torres.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Se acabó la espera para los hinchas de Atlético Bucaramanga y Millonarios, quienes este sábado arrancan su participación en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. La cita es en el Américo Montanini, donde la hinchada leoparda vestirá las tribunas de amarillo y verde.

El cuadro local cuenta con varios referentes que hicieron parte de su histórica primera estrella conquistada en 2024, entre los que destacan Aldair Quintana, Jefferson Mena y Fabián Sambueza. Será el tercer semestre del leopardo bajo el mando de Leonel Álvarez.

Millonarios, por su parte, viene de enfrentar a River Plate y Boca Juniors en la pretemporada. Los dirigidos por Hernán Torres no marcaron en ninguno de esos partidos, por lo que sus hinchas esperan que este sábado dicha sequía llegue a su fin.

Minuto a minuto de Atlético Bucaramanga vs. Millonarios en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026:

Actualización claveHace 5 horas

Novoa evitó un gol olímpico

⏱️30′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: Fabián Sambueza quiso sorprender con un tiro de esquina desde el sector izquierdo. Pilló adelantado a Diego Novoa y disparó hacia el primer palo. El portero bogotano supo reaccionar a tiempo para evitar la caída de su arco.

Hace 5 horas

El partido pierde ritmo

⏱️25′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: Tras la intensidad de los primeros minutos, en los que Bucaramanga estuvo cerca de romper el cero, Millonarios logró posicionarse mejor, lo que ha alejado al cuadro local de su arco.

Hace 5 horas

Nueva llegada del local

⏱️17′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: Aldair Gutiérrez se proyectó por la banda derecha y lanzó un centró al segundo palo que Luciano Pons conectó de cabeza. Su remate se fue apenas ancho.

Hace 5 horas

Problemas en Bucaramanga

⏱️14′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: El atlanticense Aldair Zárate, volante de primera línea del cuadro leopardo, no pudo seguir en cancha y pidió el cambio. El venezolano Leonardo Flores entró en su lugar.

Hace 5 horas

Pons perdonó a Millonarios

⏱️9′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: Carlos Darwin Quintero perdió una pelota en la mitad de la cancha y Bucaramanga se fue de contragolpe. Luciano Pons eludió al portero pero finalizó mal la jugada. Millonarios juga con fuego.

Hace 5 horas

Millonarios, impreciso en la salida

⏱️6′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: Bucaramanga ha estado más atento en los balones divididos y a la hora de recuperar. El partido se juga en la mitad de Millonarios.

Actualización claveHace 5 horas

Se salvó Millonarios

⏱️2′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: Bucaramanga tardó muy poco en llegar con claridad al arco rival. Luciano Pons habilitó a Kevin Londoño, quien ingresó al área y cruzó un remate que se fue ancho. Primer llamado de atención para la defensa de Millonarios.

Actualización claveHace 5 horas

Arrancó el partido entre Bucaramanga y Millonarios

⏱️1′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: El árbitro tolimense Jairo Mayorga hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el América Montanini de Bucaramanga. La primera posesión fue para la visita.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Bucaramanga

Leonel Álvarez se decantó por un 4-5-1 para enfrentar a Millonarios: Aldair Quintana; Aldair Gutiérez, Jefferson Mena, Martín Rea y Fredy Hinestroza; Aldair Zárate, Félix Charrupí, Fáber Gil, Fabián Sambueza y Kevin Londoño; Luciano Pons.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Millonarios

Hernán Torres eligió un 4-4-2 para iniciar el semestre: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Alex Moreno Paz y Danovis Banguero; David Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García y Stiven Vega; Darwin Quintero y Rodrigo Contreras.

Hace 6 horas

El clima en Bucaramanga

La temperatura esta noche en Bucaramanga rondará los 20° grados. La probabilidad de precipitaciones es del 10% y la humedad será del 90%.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Donde juega Millonarios hoy

A qué horas juega Millonarios hoy

A qué horas juega Millonarios

Millonarios 2025

Millonarios hoy

Millonarios vs

Bucaramanga Millonarios

Millonarios FC

Millonarios 2026

Partido Millonarios

Tienda Millonarios

Millonarios Nacional

Bucaramanga vs Millonarios

Millonarios camiseta

Hoy juega Millonarios

Millonarios partidos

Partido hoy Millonarios

Millonarios Boca

Partido de Millonarios

Bucaramanga hoy

Partido Bucaramanga

Bucaramanga Partido hoy

Atlético Bucaramanga

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.