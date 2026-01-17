EN VIVO: minuto a minuto de Atlético Bucaramanga vs. Millonarios en la Liga BetPlay

Millonarios encara su primer partido del semestre en condición de visitante. Atlético Bucaramanga será la primera prueba del plantel dirigido por Hernán Torres. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Se acabó la espera para los hinchas de Atlético Bucaramanga y Millonarios, quienes este sábado arrancan su participación en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. La cita es en el Américo Montanini, donde la hinchada leoparda vestirá las tribunas de amarillo y verde.

El cuadro local cuenta con varios referentes que hicieron parte de su histórica primera estrella conquistada en 2024, entre los que destacan Aldair Quintana, Jefferson Mena y Fabián Sambueza. Será el tercer semestre del leopardo bajo el mando de Leonel Álvarez.

Millonarios, por su parte, viene de enfrentar a River Plate y Boca Juniors en la pretemporada. Los dirigidos por Hernán Torres no marcaron en ninguno de esos partidos, por lo que sus hinchas esperan que este sábado dicha sequía llegue a su fin.

Minuto a minuto de Atlético Bucaramanga vs. Millonarios en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026:

⏱️30′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: Fabián Sambueza quiso sorprender con un tiro de esquina desde el sector izquierdo. Pilló adelantado a Diego Novoa y disparó hacia el primer palo. El portero bogotano supo reaccionar a tiempo para evitar la caída de su arco.

⏱️25′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: Tras la intensidad de los primeros minutos, en los que Bucaramanga estuvo cerca de romper el cero, Millonarios logró posicionarse mejor, lo que ha alejado al cuadro local de su arco.

⏱️17′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: Aldair Gutiérrez se proyectó por la banda derecha y lanzó un centró al segundo palo que Luciano Pons conectó de cabeza. Su remate se fue apenas ancho.

⏱️14′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: El atlanticense Aldair Zárate, volante de primera línea del cuadro leopardo, no pudo seguir en cancha y pidió el cambio. El venezolano Leonardo Flores entró en su lugar.

⏱️9′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: Carlos Darwin Quintero perdió una pelota en la mitad de la cancha y Bucaramanga se fue de contragolpe. Luciano Pons eludió al portero pero finalizó mal la jugada. Millonarios juga con fuego.

⏱️6′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: Bucaramanga ha estado más atento en los balones divididos y a la hora de recuperar. El partido se juga en la mitad de Millonarios.

⏱️2′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: Bucaramanga tardó muy poco en llegar con claridad al arco rival. Luciano Pons habilitó a Kevin Londoño, quien ingresó al área y cruzó un remate que se fue ancho. Primer llamado de atención para la defensa de Millonarios.

⏱️1′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔵⚪MIL: El árbitro tolimense Jairo Mayorga hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el América Montanini de Bucaramanga. La primera posesión fue para la visita.

Leonel Álvarez se decantó por un 4-5-1 para enfrentar a Millonarios: Aldair Quintana; Aldair Gutiérez, Jefferson Mena, Martín Rea y Fredy Hinestroza; Aldair Zárate, Félix Charrupí, Fáber Gil, Fabián Sambueza y Kevin Londoño; Luciano Pons.

Hernán Torres eligió un 4-4-2 para iniciar el semestre: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Alex Moreno Paz y Danovis Banguero; David Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García y Stiven Vega; Darwin Quintero y Rodrigo Contreras.

La temperatura esta noche en Bucaramanga rondará los 20° grados. La probabilidad de precipitaciones es del 10% y la humedad será del 90%.

