Así quedó el grupo de Millonarios tras su derrota con O'Higgins en la Copa Sudamericana

Radamel Falcao García (der.) ingresó en el complemento tras siete semanas por fuera de las canchas por culpa de una lesión. Foto: EFE - Osvaldo Villarroel

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Millonarios tuvo un estreno amargo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Este martes, en el estadio El Teniente de Rancagua, el equipo bogotano cayó 2-0 ante O’Higgins en la primera fecha del Grupo C, en un partido en el que nunca logró reaccionar.

Los goles del equipo chileno llegaron en momentos clave del encuentro. El primero fue obra de Arnaldo Castillo a los 12 minutos, quien conectó de cabeza un centro de de Fernando González para vencer a Diego Novoa. Ya en el cierre, a los 83 minutos, el propio González pasó de asistente a goleador al capitalizar un desborde por banda izquierda de Bastián Yáñez, sentenciando el resultado.

Además de la derrota, el conjunto embajador sufrió una baja sensible en su zona defensiva. Jorge Arias se fue expulsado a los 67 minutos tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una falta sobre el delantero Castillo. Con diez hombres, las posibilidades de remontar se diluyeron para un equipo que ya se veía superado en el trámite.

En medio de una jornada para el olvido, lo único rescatable para el cuadro capitalino fue que Radamel Falcao García volvió a sumar minutos. El “Tigre” ingresó en el segundo tiempo tras superar una lesión que lo mantuvo siete semanas fuera de las canchas.

El próximo reto internacional de Millonarios será el miércoles 15 de abril, cuando reciba a Boston River en El Campín. Sin embargo, antes de pensar en el torneo continental, deberá enfocarse en el clásico capitalino del próximo domingo frente a Santa Fe por la Liga BetPlay. En este duelo, los azules están obligados a ganar para no complicar definitivamente sus opciones de clasificar a los play-offs.

Boston River, próximo rival de Millonarios, también debutó con derrota

A propósito de Boston River, el equipo uruguayo también arrancó su participación en la Copa Sudamericana este martes. El conjunto charrúa se midió ante el poderoso Sao Paulo de Brasil en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, en el otro compromiso que dio apertura a la actividad de esta zona.

Damián Bobadilla fue el encargado de romper el cero en la capital uruguaya a favor del conjunto paulista. Tras recibir un pase de Ferreirinha, el volante paraguayo ingresó al área, se quitó de encima la marca de un defensor rival y sacó un remate cruzado que se depositó al fondo de la red para darle la victoria mínima a los visitantes (1-0).

Con estos resultados, el Grupo C de la Copa Sudamericana arrancó con dos ganadores. El liderato le pertenece a O’Higgins por diferencia de gol, pues ostenta un +2. Sao Paulo lo iguala en puntos (3), aunque se ubica segundo con un +1 en ese ítem de desempate. En la próxima fecha, ambos equipos se verán las caras en territorio brasileño para disputar el primer lugar del grupo.

Millonarios, por lo pronto, ocupa la última posición sin puntos y sin goles a favor. La próxima fecha será clave para los dirigidos por Fabián Bustos. Sumar de a tres contra Boston River es obligatorio para los bogotanos si quieren evitar que su crisis de resultados se agrave.

Así quedó la tabla del Grupo C tras la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana:

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