EN VIVO: Millonarios pierde 1-0 con O’Higgins en la Copa Sudamericana

Jugadores de Millonarios previo a un partido de la Liga BetPlay 2026. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Millonarios arranca este martes de manera oficial su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana visitando a O’Higgins en Chile. El equipo bogotano busca comenzar con el pie derecho su camino en el Grupo C del certamen continental.

El presente del conjunto embajador es complejo, pues en la Liga BetPlay se encuentra fuera de los ocho y no tiene margen de error. A esta presión se suma el debut internacional, una competición en la que el equipo de Fabián Bustos tampoco no puede guardarse nada si pretende avanzar y recuperar la confianza.

En el Grupo C, el cuadro azul también enfrentará a Boston River de Uruguay y al poderoso Sao Paulo de Brasil. Además de la travesía continental, el club bogotano tendrá un desafío de altísimo nivel el próximo domingo. Se medirá con Santa Fe en el clásico, un duelo vital para clasificar.

Minuto a minuto de O’Higgins vs. Millonarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026:

⏱️ 19′ | OHI🔵🔵1️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: Sebastián Valencia cobró un córner hacia la zona central, entre el círculo y la media luna, donde Rodrigo Ureña recibió y de primera remató. Su intento paso cerca del poste.

⏱️ 15′ | OHI🔵🔵1️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: A Millonarios le cuesta asociarse de manera colectiva. El equipo embajador sufre para dar varios pases seguidos, sobre todo en territorio rival. No hay coordinación.

⏱️ 12′ | OHI🔵🔵1️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: O’Higgins abrió el marcador en una acción de balón parado. Fernando González lanzó un centro que Arnaldo Castillo conectó de cabeza y mandó al fondo de la red. En la acción Andrés Llinás reclamó una falta del autor del gol. El VAR no hizo ningún llamado.

⏱️ 10′ | OHI🔵🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: Una falta de Jorge Arias en la mitad de la cancha desató una elocuente protesta de los jugadores de O’Higgins, quienes reclamaban una tarjeta. Nadie fue amonestado, aunque sí hubo empujones de lado y lado.

⏱️ 6′ | OHI🔵🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: Martín Maturana trató de lanzar un centro pero su balón se desvió en un rival y terminó en las manos de Diego Novoa. O’Higgins es el que propone y asedia el área rival.

⏱️ 4′ | OHI🔵🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: Los jugadores de O’Higgins le reclaman al árbitro que Sebastián Del Castillo, dentro del área, se ayudó con el brazo para controlar la pelota. El VAR revisó la acción y dejó seguir.

⏱️ 1′ | OHI🔵🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: Roberto Pérez hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en Rancagua, donde Millonarios aspira a sumar sus primeros puntos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Ya los equipos se saludaron y se acomodaron en el terreno de juego. Es cuestión de tiempo para que la pelota empiece a rodar en el Estadio El Teniente, donde el marco es decente. No hay casa llena pero hay una buena asistencia.

Los planteles de O’Higgins y Millonarios ya completaron sus ejercicios de calentamiento y tomaron rumbo al camerino para ponerse su indumentaria y encarar su primer partido de la fase de grupos.

Hay jugadores de Millonarios con rodaje en esta cancha de Rancagua. El volante chileno Rodrigo Ureña y el delantero Rodrigo Contreras ya saben lo que es jugar acá, pues ambos tuvieron pasos por equipos de Chile.

La noche en Rancagua, en la región chilena de O’Higgns, tendrá una temperatura de 18° grados celsius. No hay probabilidad de precipitaciones y la humedad será del 52%.

O’Higgins, bajo el mando de José Bovaglio, dispuso de un 4-4-2 para enfrentar a Millonarios: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Miguel Brizuela, Nicolás Garrido y Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz, Martín Maturana y Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo y Francisco González.

Fabián Bustos saldrá al campo con un 5-3-2: Diego Novoa; Sebastián Del Castillo, Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Jorge Arias y Sebastíán Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García y David Silva; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

La principal novedad en el cuadro embajador es el regreso de Radamel Falcao García, quien volvió a la convocatoria tras siete semanas por fuera de las canchas. El delantero samario vuelve a estar disponible para Bustos y se perfila como alternativa en ataque, donde los titulares han sido Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

El cuerpo arbitral será todo de Perú. La Conmebol designó a Roberto Pérez para dirigir el partido. Jesús Sánchez y Leonar Soto serán sus asistentes. Jordi Espinoza será el cuarto hombre, con Diego Haro y Alejandro Villanueva encargados del VAR.

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