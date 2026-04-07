Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
En VivoActualizado hace 23 segundos

EN VIVO: Millonarios pierde 1-0 con O’Higgins en la Copa Sudamericana

La Otra Mitad de la Gloria arranca para el cuadro embajador en Rancagua. Entre sus novedades está el regreso de Falcao a la convocatoria.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
08 de abril de 2026 - 12:22 a. m.
Jugadores de Millonarios previo a un partido de la Liga BetPlay 2026.
Jugadores de Millonarios previo a un partido de la Liga BetPlay 2026.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Millonarios arranca este martes de manera oficial su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana visitando a O’Higgins en Chile. El equipo bogotano busca comenzar con el pie derecho su camino en el Grupo C del certamen continental.

El presente del conjunto embajador es complejo, pues en la Liga BetPlay se encuentra fuera de los ocho y no tiene margen de error. A esta presión se suma el debut internacional, una competición en la que el equipo de Fabián Bustos tampoco no puede guardarse nada si pretende avanzar y recuperar la confianza.

En el Grupo C, el cuadro azul también enfrentará a Boston River de Uruguay y al poderoso Sao Paulo de Brasil. Además de la travesía continental, el club bogotano tendrá un desafío de altísimo nivel el próximo domingo. Se medirá con Santa Fe en el clásico, un duelo vital para clasificar.

Minuto a minuto de O’Higgins vs. Millonarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026:

Hace 5 horas

Primera llegada peligrosa de Millonarios

⏱️ 19′ | OHI🔵🔵1️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: Sebastián Valencia cobró un córner hacia la zona central, entre el círculo y la media luna, donde Rodrigo Ureña recibió y de primera remató. Su intento paso cerca del poste.

Hace 5 horas

Millonarios no da pie con bola

⏱️ 15′ | OHI🔵🔵1️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: A Millonarios le cuesta asociarse de manera colectiva. El equipo embajador sufre para dar varios pases seguidos, sobre todo en territorio rival. No hay coordinación.

Actualización claveHace 5 horas

Arnaldo Castillo adelanta a O'Higgins

⏱️ 12′ | OHI🔵🔵1️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: O’Higgins abrió el marcador en una acción de balón parado. Fernando González lanzó un centro que Arnaldo Castillo conectó de cabeza y mandó al fondo de la red. En la acción Andrés Llinás reclamó una falta del autor del gol. El VAR no hizo ningún llamado.

Hace 5 horas

Se empiezan a calentar los ánimos

⏱️ 10′ | OHI🔵🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: Una falta de Jorge Arias en la mitad de la cancha desató una elocuente protesta de los jugadores de O’Higgins, quienes reclamaban una tarjeta. Nadie fue amonestado, aunque sí hubo empujones de lado y lado.

Hace 5 horas

Primer tiro a puerta del partido

⏱️ 6′ | OHI🔵🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: Martín Maturana trató de lanzar un centro pero su balón se desvió en un rival y terminó en las manos de Diego Novoa. O’Higgins es el que propone y asedia el área rival.

Hace 5 horas

Polémica en los primeros minutos

⏱️ 4′ | OHI🔵🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: Los jugadores de O’Higgins le reclaman al árbitro que Sebastián Del Castillo, dentro del área, se ayudó con el brazo para controlar la pelota. El VAR revisó la acción y dejó seguir.

Actualización claveHace 5 horas

Arrancó el partido entre O'Higgins y Millonarios

⏱️ 1′ | OHI🔵🔵0️⃣-0️⃣⚪⚪MIL: Roberto Pérez hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en Rancagua, donde Millonarios aspira a sumar sus primeros puntos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Hace 5 horas

Actos de protocolo

Ya los equipos se saludaron y se acomodaron en el terreno de juego. Es cuestión de tiempo para que la pelota empiece a rodar en el Estadio El Teniente, donde el marco es decente. No hay casa llena pero hay una buena asistencia.

Hace 5 horas

Terminan los calentamientos

Los planteles de O’Higgins y Millonarios ya completaron sus ejercicios de calentamiento y tomaron rumbo al camerino para ponerse su indumentaria y encarar su primer partido de la fase de grupos.

Hace 5 horas

Jugadores de Millonarios acostumbrados a Chile

Hay jugadores de Millonarios con rodaje en esta cancha de Rancagua. El volante chileno Rodrigo Ureña y el delantero Rodrigo Contreras ya saben lo que es jugar acá, pues ambos tuvieron pasos por equipos de Chile.

Hace 5 horas

El clima en Rancagua

La noche en Rancagua, en la región chilena de O’Higgns, tendrá una temperatura de 18° grados celsius. No hay probabilidad de precipitaciones y la humedad será del 52%.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de O'Higgins

O’Higgins, bajo el mando de José Bovaglio, dispuso de un 4-4-2 para enfrentar a Millonarios: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Miguel Brizuela, Nicolás Garrido y Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz, Martín Maturana y Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo y Francisco González.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Millonarios

Fabián Bustos saldrá al campo con un 5-3-2: Diego Novoa; Sebastián Del Castillo, Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Jorge Arias y Sebastíán Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García y David Silva; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

Hace 6 horas

Millonarios recuperó a Falcao para este partido

La principal novedad en el cuadro embajador es el regreso de Radamel Falcao García, quien volvió a la convocatoria tras siete semanas por fuera de las canchas. El delantero samario vuelve a estar disponible para Bustos y se perfila como alternativa en ataque, donde los titulares han sido Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Hace 6 horas

El encargado de impartir justicia

El cuerpo arbitral será todo de Perú. La Conmebol designó a Roberto Pérez para dirigir el partido. Jesús Sánchez y Leonar Soto serán sus asistentes. Jordi Espinoza será el cuarto hombre, con Diego Haro y Alejandro Villanueva encargados del VAR.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Millonarios vs. O'Higgins

Falcao

Copa Sudamericana

Millonarios hoy

O Higgins

Sudamericana

Millonarios vs

O Higgins vs Millonarios

O'Higgins vs Millonarios

Fabián Bustos

Conmebol

Millos

Conmebol Sudamericana

Ohiggins

Radamel Falcao

Sudamericana Copa

Libertadores

Millonarios Sudamericana

Sudamericana hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.