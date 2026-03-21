EN VIVO | Once Caldas vs. Millonarios: fecha número 13 de la Liga Betplay 2026-I

Millonarios vs. Once Caldas por la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Abajo la espuma por el triunfo 3-0 sobre Nacional en El Campín, Millonarios tiene que seguir acumulando victorias en la Liga Betplay 2026-I. Aunque la situación en la tabla de posiciones es más benevolente que cuando llegó el entrenador Bustos, al club capitalino sigue por fuera del grupo de los ocho.

Del otro lado del barco, Once Caldas es uno de los equipos mejor rankeados en la liga. Sus 23 puntos en 12 partidos lo sostienen en el tercer lugar a siete unidades de llegar a tierra prometida. Además, el gran momento de su eterno goleador, Dayro Moreno, pone muy optimistas a los hinchas blancos.

Minuto a minuto de Once Caldas vs. Millonarios

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