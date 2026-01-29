EN VIVO | Pasto vs. Millonarios: partido crucial para la permanencia de Hernán Torres

Leonardo Castro anotando el primer gol de Millonarios en un partido contra Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad. Foto: MFC

Deportivo Pasto recibe a Millonarios en el estadio Departamental La Libertad en un momento bisagra para el club capitalino. Los dirigidos por Hernán Torres fueron derrotados 2-1 en las dos primeras fechas de la Liga Betplay 2026-I, siendo el director técnico el principal señalado por la hinchada albiazul. Mucho más si se tiene en cuenta la necesidad de sumar desde ya, tercera fecha, de a tres puntos, pues el torneo tiene solo 19 jornadas.

Además, la presencia de Radamel Falcao García, Leonardo Castro y Andrés Llinas entre los convocados pone mucha más presión sobre el equipo bogotano y sus intenciones de victoria. Eso sí, hay que decir que, así como tiene grandes nombres que regresan a la convocatoria, Millos también sufre la ausencia por lesión de su ídolo, David Mackalister Silva.

El balón rodará en la capital de Nariño a partir de las 8:30 p.m. y comenzará a dictaminar el futuro de los azules, pero especialmente de su entrenador, que es consciente de la urgencia de buenos resultados en un conjunto como Millonarios. Cabe recordar que el Ballet Azul viene de una paupérrima temporada 2025-II que quiere evitar repetir este semestre.

Siga el minuto a minuto de Pasto vs. Millonarios

Este es el XI inicial de Millonarios para enfrentar a Deportivo Pasto por la tercera fecha de la Liga Betplay Dimayor 2026-I.

