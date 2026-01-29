Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
En VivoActualizado hace 16 minutos

EN VIVO | Pasto vs. Millonarios: partido crucial para la permanencia de Hernán Torres

Tercera fecha de la Liga Betplay 2026-I y en el Embajador ya se habla de una crisis que, de prolongarse hoy, le podría costar el puesto al técnico albiazul.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
29 de enero de 2026 - 12:31 a. m.

Actualizaciones clave

Leonardo Castro anotando el primer gol de Millonarios en un partido contra Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad.
Leonardo Castro anotando el primer gol de Millonarios en un partido contra Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad.
Foto: MFC
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Deportivo Pasto recibe a Millonarios en el estadio Departamental La Libertad en un momento bisagra para el club capitalino. Los dirigidos por Hernán Torres fueron derrotados 2-1 en las dos primeras fechas de la Liga Betplay 2026-I, siendo el director técnico el principal señalado por la hinchada albiazul. Mucho más si se tiene en cuenta la necesidad de sumar desde ya, tercera fecha, de a tres puntos, pues el torneo tiene solo 19 jornadas.

Además, la presencia de Radamel Falcao García, Leonardo Castro y Andrés Llinas entre los convocados pone mucha más presión sobre el equipo bogotano y sus intenciones de victoria. Eso sí, hay que decir que, así como tiene grandes nombres que regresan a la convocatoria, Millos también sufre la ausencia por lesión de su ídolo, David Mackalister Silva.

El balón rodará en la capital de Nariño a partir de las 8:30 p.m. y comenzará a dictaminar el futuro de los azules, pero especialmente de su entrenador, que es consciente de la urgencia de buenos resultados en un conjunto como Millonarios. Cabe recordar que el Ballet Azul viene de una paupérrima temporada 2025-II que quiere evitar repetir este semestre.

Siga el minuto a minuto de Pasto vs. Millonarios

Hace 5 horas

Los titulares de Pasto

Actualización claveHace 5 horas

Falcao García al banco de suplentes

Este es el XI inicial de Millonarios para enfrentar a Deportivo Pasto por la tercera fecha de la Liga Betplay Dimayor 2026-I.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram, 📹 TikTok y 📱 Facebook.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Millonarios

Millos

jugadores de Millonarios

Millonarios vs

Fútbol Colombiano

Fútbol Profesional Colombiano

Liga Betplay

Liga Betplay 2026-I

lesionados en Millonarios

David Mackalister Silva

Alex Moreno Paz

defensas de Millonarios

Millonarios vs. Pasto

defensas de Millos

cuándo juega Millonarios

a qué hora juega Millonarios

partido de Millonarios

próximo partido de Millonarios

Millonarios hoy

Millos hoy

partido de Millos hoy

partido de Millonarios hoy

Hernán Torres

Falcao

Radamel Falcao García

Falcao en Millos

Falcao en Millonarios

técnico de Millonarios

Andrés Llinás

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.