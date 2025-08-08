EN VIVO: siga el minuto a minuto de Millonarios vs. Cali en la Liga BetPlay

Alberto Gamero vuelve a El Campín como visitante en un clásico “añejo” que enfrenta a dos equipos en crisis, con Millonarios último y Deportivo Cali irregular, en busca urgente de puntos para salvar el semestre. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A las 7:30 p.m., el Campín será mucho más que el escenario de un partido de Liga. Millonarios y Deportivo Cali se miden en un cruce que mezcla historia, urgencia y morbo.

Siga el minuto a minuto de Millonarios vs. Cali aquí

01’ ⏱️ MIL ⚪️🔵0 - CAL ⚪️🟢 0: Rueda el balón en Bogotá, en medio de la intensa lluvia. La primera posesión es para Cali.

Millonarios y Deportivo Cali se miden en un cruce que mezcla historia, urgencia y morbo. En la mitad de todo está un hombre: Alberto Gamero. El técnico samario regresa al estadio donde levantó títulos, formó una base competitiva y se ganó el cariño de gran parte de la hinchada azul, pero lo hace vestido de verde, en un momento en el que ninguno de los dos equipos puede permitirse un traspié.

Gamero no pisaba el Nemesio desde diciembre pasado, cuando terminó su ciclo de casi cinco años con Millonarios. No hubo una despedida pública ni ovaciones, solo un cierre silencioso tras quedarse fuera de la final. Ahora vuelve como entrenador de un Cali que navega en aguas agitadas: ocupa la casilla 13, ha ganado apenas uno de cinco partidos y llega golpeado por un 0-3 en casa ante Llaneros.

En el otro banquillo estará David González, que vive su propia tormenta. Millonarios es último, con tres derrotas en tres juegos y sin goles marcados. Los dos partidos aplazados no maquillan un arranque que preocupa más por el nivel mostrado que por la posición en la tabla. En 270 minutos, el equipo ha generado apenas una ocasión clara. Las caídas ante La Equidad, Llaneros y Medellín encendieron las alarmas, y la paciencia de la hinchada se acorta. El debut del arquero uruguayo Guillermo De Amores y la posible entrada del delantero Jorge Cabezas Hurtado aparecen como las cartas nuevas para intentar revertir la mala racha.

La historia del enfrentamiento añade una capa más a la expectativa. En Liga se han visto las caras 276 veces, con un registro favorable al Cali (101 triunfos frente a 96 de Millos). Sin embargo, en Bogotá el balance es distinto: 72 victorias azules en 137 partidos. Además, Millonarios defiende un invicto de 12 años como local frente al verdiblanco en el torneo doméstico. Un dato que la hinchada quiere mantener, pero que Gamero intentará romper sin mirar atrás.

Este clásico, el “añejo” del fútbol colombiano, no llega con equipos en su mejor versión ni con la pelea por la punta como condimento. Llega con presión, necesidad y la sensación de que una derrota podría abrir grietas difíciles de cerrar. Para Cali, sería hundirse más en la irregularidad. Para Millos, seguir atrapado en un arranque que amenaza con hipotecar el semestre.

El Campín, con memoria larga y exigencia alta, será juez y testigo. Lo que pase este viernes puede redefinir los planes de dos proyectos que comenzaron con discursos ambiciosos y que hoy se aferran a un triunfo como salvavidas. No es un partido más: es una noche que se juega con la tabla en la mano y la presión respirando en la nuca.





