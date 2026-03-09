EN VIVO: Millonarios empata 0-0 con Cúcuta en la Liga BetPlay

El cuadro embajador buscará su cuarto triunfo consecutivo en El Campín en liga. Foto: Camilo Andrés Suárez Riaño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El equipo embajador volverá a El Campín con el revulsivo anímico tras la contundente victoria contra Atlético Nacional en Copa Sudamericana el pasado miércoles. Además, acumula tres triunfos consecutivos en casa, que le han permitido volverse a ilusionar con la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Del otro lado, Cúcuta llega a la capital con la urgencia de sumar con el propósito de mantener la permanencia a fin de año. Bajo la nueva dirección de Richard Páez, busca dar la sorpresa para revertir la mala racha de resultados en los últimos compromisos.

Este será el primer encuentro entre ambos equipos en primera división desde 2020. En 2023, se enfrentaron en Copa y Millonarios ganó en El Campín.

El juego comenzará a las 6:20 p.m. y tendrá transmisión de Win Sports+.

Siga acá el minuto a minuto de Millonarios vs. Cúcuta

10’ ⏱️ MIL🔵 0-0 CUC⚪️: Un error en la defensa le permitió a Mackalister Silva recibir un pase del defensor y quedar mano a mano contra el arquero; no obstante, el remate del mediocampista fue desviado por los pies del guardameta y se perdió el primer tanto del partido.

05’ ⏱️ MIL🔵 0-0 CUC⚪️: El equipo visitante busca defenderse con la tenencia del balón. Sin embargo, Millonarios presiona y ya se acercó con riesgo sobre el arco de Cúcuta.

01’ ⏱️ MIL🔵 0-0 CUC⚪️: Inicia el juego en El Campín. Estadio lleno en Bogotá y buen ambiente.

El delantero no entró en la lista de convocados para el juego de esta noche, lo que generó preocupación entre los hinchas azules. El ‘Tigre’ estuvo en el banco de suplentes contra Atlético Nacional a pesar de no estar al 100%. En las últimas horas, el cuerpo médico reevaluó la situación y, junto a Falcao, decidiron priorizar la completa recuperación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador