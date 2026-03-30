Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
En VivoActualizado hace 22 segundos

EN VIVO| Millonarios cae 1-0 con Fortaleza en El Campín por Liga BetPlay: vea el gol

El cuadro embajador, que ha tenido una campaña de menos a más, busca su tercera victoria al hilo que le permita afianzarse entre los ocho.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
31 de marzo de 2026 - 01:42 a. m.

Actualizaciones clave

El cuadro embajador, que ha tenido una campaña de menos a más, busca su tercera victoria al hilo que le permita afianzarse entre los ocho.
El cuadro embajador, que ha tenido una campaña de menos a más, busca su tercera victoria al hilo que le permita afianzarse entre los ocho.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Millonarios afronta un duelo clave en casa con la intención de ratificar su buen momento y seguir metido en la pelea por la parte alta del torneo. El equipo azul llega fortalecido tras dejar atrás la inesperada caída frente a Boyacá Chicó y encadenar dos victorias contundentes, incluida la más reciente goleada 1-4 sobre Once Caldas.

Ese repunte se traduce en cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos de liga y siete en sus nueve presentaciones más recientes en todas las competiciones, números que lo tienen en la octava posición, pero con una tabla muy apretada que obliga a sostener el ritmo. En Bogotá, además, el panorama es aún más favorable: suma seis partidos sin perder como local, con cinco victorias consecutivas.

Vea el minuto a minuto de Millonarios vs. Fortaleza

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Fortaleza!

12’ ⏱️ MIL🔵 0-1 FOR⚪️: Los ‘Amix’ golpearon primero en El Campín y le cae un baldado de agua fría a Millonarios. Marulanda recibió en la mitad del campo, transportó y centró para que Andrés Arroyo, quien le ganó la espalda a Elizalde, conectara de cabeza para vencer a Novoa. Buen gol del visitante.

Hace 5 horas

Millonarios presiona, Fortaleza no se esconde

10’ ⏱️ MIL🔵 0-0 FOR⚪️: Los primeros minutos del partido comenzaron con buena actitud de Millonarios, buscando desde el temprano conseguir la ventaja. Sin embargo, Fortaleza no se ha escondido y se planta bien en el partido.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el partido

01’ ⏱️ MIL🔵 0-0 FOR⚪️: Ya rueda el balón en El Campín. Estadio lleno en Bogotá.

Hace 5 horas

Homenaje a Santiago Castrillón

En la antesala del compromiso, Millonarios tiene un emotivo minuto de silencio para la memoria de Santiago Castrillón, quien falleció días atrás en pleno partido de inferiores tras caer desplomado en la mitad del campo.

Actualización claveHace 6 horas

Los once de Millonarios

Actualización claveHace 6 horas

La titular de Fortaleza


🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Millonarios

Millos

Partido Millos

Millonarios vs. Fortaleza

En vivo

Liga Betplay

FPC

EN VIVO

Millonarios hoy

Fútbol colombiano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.