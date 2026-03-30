EN VIVO| Millonarios cae 1-0 con Fortaleza en El Campín por Liga BetPlay: vea el gol

El cuadro embajador, que ha tenido una campaña de menos a más, busca su tercera victoria al hilo que le permita afianzarse entre los ocho. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Millonarios afronta un duelo clave en casa con la intención de ratificar su buen momento y seguir metido en la pelea por la parte alta del torneo. El equipo azul llega fortalecido tras dejar atrás la inesperada caída frente a Boyacá Chicó y encadenar dos victorias contundentes, incluida la más reciente goleada 1-4 sobre Once Caldas.

Ese repunte se traduce en cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos de liga y siete en sus nueve presentaciones más recientes en todas las competiciones, números que lo tienen en la octava posición, pero con una tabla muy apretada que obliga a sostener el ritmo. En Bogotá, además, el panorama es aún más favorable: suma seis partidos sin perder como local, con cinco victorias consecutivas.

Vea el minuto a minuto de Millonarios vs. Fortaleza

12’ ⏱️ MIL🔵 0-1 FOR⚪️: Los ‘Amix’ golpearon primero en El Campín y le cae un baldado de agua fría a Millonarios. Marulanda recibió en la mitad del campo, transportó y centró para que Andrés Arroyo, quien le ganó la espalda a Elizalde, conectara de cabeza para vencer a Novoa. Buen gol del visitante.

10’ ⏱️ MIL🔵 0-0 FOR⚪️: Los primeros minutos del partido comenzaron con buena actitud de Millonarios, buscando desde el temprano conseguir la ventaja. Sin embargo, Fortaleza no se ha escondido y se planta bien en el partido.

01’ ⏱️ MIL🔵 0-0 FOR⚪️: Ya rueda el balón en El Campín. Estadio lleno en Bogotá.

En la antesala del compromiso, Millonarios tiene un emotivo minuto de silencio para la memoria de Santiago Castrillón, quien falleció días atrás en pleno partido de inferiores tras caer desplomado en la mitad del campo.





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