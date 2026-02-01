EN VIVO: Millonarios empata 0-0 con Medellín en Liga BetPlay

El conjunto ‘Embajador’ y el ‘Poderoso’ buscan su primer triunfo en liga en la cuarta fecha. Foto: Óscar Pérez

Millonarios e Independiente Medellín llegan golpeados, sin victorias y con la necesidad urgente de empezar a enderezar el rumbo en la Liga BetPlay 2026-I. Desde las 8:10 p.m., El Campín será escenario de un duelo entre dos equipos con la obligación de recomponer sus caminos.

Ambos equipos llegan con novedades en sus equipos. Millonarios acabó de presentar a su nuevo entrenador, Fabián Bustos, y Medellín, que aún no ha sido oficializado y no está en la convocatoria, tendrá el regreso de Fran Fabra.

Siga acá el minuto a minuto de Millonarios vs. Medellín

16’ ⏱️ MIL 🔵 0 - 0 MED 🔴: Medellín y Millonarios han tenido sus aproximaciones más cercanas desde el tiro de esquina. Con la situación del campo de juego, la pelota quieta podría ser un factor desequilibrante.

10’ ⏱️ MIL 🔵 0 - 0 MED 🔴: El equipo de Alejandro Restrepo ha tenido más aproximaciones al arco de Novoa. Sin embargo, ninguna clara hasta el momento.

01’ ⏱️ MIL 🔵 0 - 0 MED 🔴: Ya comienza el juego en El Campín. el campo de juego está visiblemente afectado.

La grama del estadio El Campín ha estado en el centro de las críticas por el mal estado. En estos momentos, llueve en Bogotá y podría perjudicar aún más el campo de juego. Es importante recordar que durante el fin de semana, también se realizó en el estadio el homenaje a Yeison Jiménez.

En el caso de Millonarios, la crisis ya dejó consecuencias. Tres partidos, cero puntos y la salida de Hernán Torres marcaron un arranque inesperadamente negativo para el conjunto capitalino, que hoy aparece como colero del campeonato. El reto inmediato será reaccionar en casa, bajo el mando de un técnico interino, mientras se termina de acomodar la nueva etapa que comenzará con Fabián Bustos.

Del otro lado está un Medellín que tampoco encuentra respuestas. El ‘Poderoso’ apenas suma un punto en tres jornadas, producto del empate frente a Deportes Tolima. Las críticas no han tardado en aparecer y el ambiente tampoco es tranquilo, aunque un buen resultado en Bogotá podría calmar las aguas y devolver algo de confianza.

El antecedente más reciente entre ambos favorece al DIM. En agosto pasado, Medellín se impuso como local por la mínima diferencia, en un partido cerrado y de pocos espacios. Hoy el contexto es distinto, pero la necesidad es la misma: ganar como sea.

Con dos equipos urgidos, poca paciencia en las tribunas y puntos que empiezan a pesar desde muy temprano, Millonarios vs. Medellín se perfila como un partido incómodo, intenso y emocional. No es una final, pero se juega como si lo fuera.

