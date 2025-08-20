EN VIVO: siga el minuto a minuto de Millonarios vs. Unión Magdalena en El Campín

El equipo azul busca su primera victoria en la Liga BetPlay y David González se juega su continuidad frente a un rival urgido por escapar del descenso. Foto: El Espectador - José Vargas

Millonarios y Unión Magdalena se ven las caras esta noche en El Campín en el partido aplazado de la primera fecha de la Liga BetPlay 2025-II. No es un duelo cualquiera: en Bogotá se juega más que tres puntos, pues la continuidad de David González como técnico embajador está en juego tras un arranque de torneo que lo tiene en la cuerda floja.

El panorama azul es crítico. En cinco jornadas, Millonarios solo ha sumado un punto, con cuatro derrotas y un empate. La caída reciente ante Tolima en Ibagué (3-1) dejó al equipo con más dudas que certezas y con la sensación de que no aparece una idea clara de juego. El mal inicio ha encendido las alarmas y convertido este partido en una especie de “última llamada” para González.

Para este compromiso, los bogotanos no podrán contar con Álex Castro, expulsado el fin de semana. Su reemplazo saldrá entre el brasileño Bruno Sávio, que no tuvo minutos en la última jornada, o Edwin Mosquera. En la convocatoria también aparecen como novedades Nicolás Giraldo y Juan José Ramírez, además del juvenil Sebastián Mosquera. La apuesta es refrescar un equipo que necesita reacción inmediata.

Unión Magdalena tampoco llega en calma. El conjunto samario perdió con Deportivo Cali y sigue hundido en la tabla del descenso, donde cada partido es una final. La urgencia por sumar es total: un nuevo traspié complicaría aún más sus posibilidades de mantener la categoría. En el recuerdo cercano está la derrota en casa contra Millonarios en el primer semestre, un 1-3 con goles de Falcao, Jader Valencia y Jhon Emerson Córdoba. Los tres ya no son parte de la plantilla azul.

Así, El Campín será escenario de un duelo de necesitados. Millonarios busca romper la mala racha y ganar su primer partido de liga, mientras Unión lucha por no hundirse más en el descenso. El resultado no solo puede marcar el rumbo de la tabla, sino también definir el futuro inmediato de David González en el banquillo embajador.

