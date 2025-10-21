Luis Delgado: “Las victorias en Millonarios no pueden ser un día sí y otro no”

El portero de Millonarios, Luis Delgado, celebra el domingo 16 de diciembre de 2012, luego de atajar el penalti definitivo en la final de la liga colombiana. Foto: EFE - Leonardo MuÒoz

Hay quienes encuentran orden en medio del caos. Luis Delgado es uno de ellos; decidió escuchar el silencio cuando El Campín se partía entre la fe y el pánico. Era diciembre de 2012. Millonarios, con 24 años de espera a cuestas, jugaba el título contra Independiente Medellín. La ciudad y el país entero contenían la respiración. Tras un empate 1-1 en los 180 minutos de la final, la serie de penaltis marcaba 4-4 y Lewis Ochoa, de rodillas en el centro del campo, le pidió que cobrara por él. Y Lucho, que ya cargaba con todo, no...