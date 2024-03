“Es un momento duro para todos, pero el rival no superó a Millonarios”: Gamero

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios. Foto: @MillosFCoficial

Millonarios está en crisis deportiva, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo en la casa albiazul. Este domingo, el embajador sumó cinco partidos consecutivos sin conocer el triunfo, hecho inédito en la era de Alberto Gamero.

“En la era Gamero nunca habíamos perdido cinco partidos seguidos. Como entrenador tampoco me había sucedido con ningún equipo. Son situaciones que hay que afrontar y de las que hay que salir con mucha más fuerza”, explicó en rueda de prensa el estratega.

A día de hoy, Millonarios suma cinco derrotas seguidas, con ocho goles en contra y apenas dos a favor. Siendo un equipo que se había acostumbrado a pelear la punta del campeonato, actualmente el embajador está en la posición número 15 de la tabla, con 11 puntos en 11 partidos.

Sobre la derrota del domingo, contra Jaguares, Gamero explicó: “Perdimos con el último y hoy con Jaguares, que no estaba dentro de los ocho. Como lo vengo diciendo, el rival no fue superior a Millonarios. Siempre proponemos, nos llegan poco y nos convierten. Nosotros, en cambio, no convertimos”.

⏱️ 90' Termina el partido en el Jaraguay de Montería.



🔵🟢 JAG 2️⃣ - 1️⃣ MFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/02dActP4ml — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 11, 2024

Pensando en los ocho, con menos de la mitad de la fase de todos contra todos por delante, Millonarios necesita revertir la situación. “Es un momento duro para todos, para la directiva, para nosotros, nuestras familias, pero siempre uno tiene que pensar que la vida nos da tropiezos. Tenemos que ver cómo reaccionamos. Ojalá pasemos esto y podamos luchar por entrar a los ocho, todavía hay puntos y vamos a salir de esto”, aseguró Gamero.

Preocupación en Millonarios por la Copa Libertadores

En medio de la crisis, lo que también preocupa en Bogotá es el futuro inmediato del equipo, que va a jugar dentro de poco la Copa Libertadores y, por su rendimiento actual, tiene prendidas las alarmas entre los hinchas.

“Nuestro primer objetivo es poder estar dentro de los ocho”, le restó importancia Gamero a las preocupaciones sobre el futuro.

No obstante, también aseguró: “Tenemos todavía tiempo para pensar en la Copa, pero lo primero es pensar en esta Liga, no la vamos a olvidar. Trataremos de corregir cosas para pelear, no nos vamos a rendir”.

