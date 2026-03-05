Esta es la historia de Rodrigo Contreras, figura de Millonarios en la Copa Sudamericana

Rodrigo Contreras acumula cinco goles en ocho partidos con Millonarios. Foto: MFC

El jugador del momento en Colombia es hoy el argentino Rodrigo Contreras. No porque sea el goleador de la Liga BetPlay ni porque sea considerado como el mejor futbolista del rentado local, sino porque su nombre se instaló en la conversación por una noche precisa, la de este miércoles, en la que Millonarios venció 3-1 a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Fue una de esas actuaciones que cambian el pulso de un partido y también la manera en que se mira a un futbolista. En un Estadio Atanasio Girardot repleto, cargado de...