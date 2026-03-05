Publicidad

Esta es la historia de Rodrigo Contreras, figura de Millonarios en la Copa Sudamericana

El delantero argentino brilló contra Atlético Nacional en la fase previa de la “Otra mitad de la Gloria”. Participó en los tres goles del cuadro embajador en Medellín, pues firmó un doblete y generó el penalti que Leonardo Castro convirtió.

Daniel Bello
05 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
Rodrigo Contreras acumula cinco goles en ocho partidos con Millonarios.
Foto: MFC

El jugador del momento en Colombia es hoy el argentino Rodrigo Contreras. No porque sea el goleador de la Liga BetPlay ni porque sea considerado como el mejor futbolista del rentado local, sino porque su nombre se instaló en la conversación por una noche precisa, la de este miércoles, en la que Millonarios venció 3-1 a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Fue una de esas actuaciones que cambian el pulso de un partido y también la manera en que se mira a un futbolista. En un Estadio Atanasio Girardot repleto, cargado de...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Watasabi(56195)Hace 10 minutos
LLegué hasta la mitad del primer párrafo. ¿cómo así que "considerado el mejor futbolista del rentado local"? ¿Según quién? ¿Bajo qué estadística? A Rodallega le tocó trabajar duro todo un año para que lo declararan como tal el año pasado, y ahora este periodista va asignando el logro al que juegue un pat de buenos partidos.... Estamos mamados de los periodistas hinchas posando de analistas
