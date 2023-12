Se confirman los rumores, esta sería la camiseta de Millonarios: ¡foto filtrada!

Jugadores de Millonarios, en el partido ante Medellín por la tercer fecha del cuadrangular B de la Liga Betplay 2023-II. Foto: Óscar Pérez

Hay mucha expectativa por Millonarios en 2024. Por fin conseguida la estrella en la era de Alberto Gamero, en el primer semestre de la Liga BetPlay, el nuevo año pinta bien para los albiazules.

Al menos, con muchos retos por delante, como la Copa Libertadores, torneo al que volverá el embajador, pero esta vez desde la fase de grupos.

También, por las nuevas contrataciones. Aunque el nombre de Diego Novoa, el único que por ahora parece un refuerzo fijo, no convence a la afición, se espera la dirigencia embajadora potencie una nómina competitiva.

Así lo dijo Gamero hace unos días en una entrevista: “Desde que estoy en Millonarios, es la primera vez que veo a la junta directiva dispuesta a las contrataciones. Hablamos con los jugadores, pero no se nos ha hecho fácil. Lo que yo siempre he dicho, no quiero traer por traer jugadores, quiero traer unos que nos den una mano y que quieran competir”.

🚨Millonarios presentó oferta formal al portero Diego Novoa (agente libre), cómo avanzó @guilloarango. Llegaría inicialmente hasta diciembre de 2024. pic.twitter.com/YXGKgEds9D — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 12, 2023

La nueva camiseta de Millonarios para 2024

Además de los fichajes, en los últimos días se ha hablado mucho de la nueva indumentaria que lucirá Millonarios el próximo año.

La camiseta, en un boceto digital, se filtró hace unos días. La imagen se hizo viral, pues el diseño, en un gran porcentaje, gustó entre los aficionados capitalinos.

Otra variante sería con el escudo y el logo de Adidas en Dorado, también con un cuello más claro. pic.twitter.com/aYHnQekPCp — Alexander 🇨🇴 🎄🎁 (@SirAlexMillos) December 12, 2023

La versión de la camiseta corresponde a un diseño que hizo un seguidor de Millonarios en X, con base a la información que filtró el medio Claro Sports.

Y aunque no es una versión oficial, los medios especializados en indumentaria deportiva aseguran que el modelo es muy cercano. Ya pasó el año pasado, con la camiseta visitante de Millonarios, que el modelo se popularizó en los mercados populares y después fue confirmado por el club.

Todo indicia que está sería la nueva camiseta alternativa de #Millonarios Ⓜ️:



Recordemos que @CervezaAndinaCo renovó su imagen y seguramente las camisetas de ahora en adelante tendrán su nueva imagen.



¿Opiniones? 👀 Los leemos…



🖌️🎨: @SirAlexMillos pic.twitter.com/WILwkV1hJw — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) July 11, 2023

La foto filtrada de la nueva camiseta de Millonarios

En medio de los rumores sobre la nueva camiseta de Millonarios, desde el jueves empezó a rondar en redes sociales una foto filtrada de la que sería la nueva indumentaria embajadora.

La camiseta corresponde al modelo digital que se hizo viral y la foto empezó a ser difundida en grupos de Facebook especializados en camisetas deportivas.

¿Será? 🤔

Lo cierto es que masomenos así será la nueva camiseta para 2024. pic.twitter.com/KcKCIYQlyF — Millonarios (NO oficial) (@Millos_FC) December 15, 2023

Falta, sin embargo, la confirmación de Millonarios y Adidas, el responsable del diseño del uniforme del azul bogotano. De momento, las filtraciones complacen a los hinchas. Habrá que ver si esa sí resulta siendo la camiseta oficial.

