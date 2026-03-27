Fabián Bustos habló sobre el regreso de Radamel Falcao García: “Está entrenando muy bien”

El entrenador embajador habló en la rueda de prensa sobre el estado físico de la plantilla. Además, presentaron una importante alianza con GAC. Foto: MFC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios atraviesa días de contraste. El equipo se prepara para continuar con el buen momento en la liga, pero también lidia con el impacto emocional por el fallecimiento de Santiago Castrillón. En medio de ese contexto, el técnico Fabián Bustos habló en rueda de prensa y dejó claro cómo se encuentra el grupo y cuáles son los retos inmediatos.

El entrenador argentino no ocultó que han sido días complejos en lo humano. La situación con el jugador en las inferiores afectó profundamente al plantel, que incluso acompañó a la familia en este difícil momento. Aun así, el equipo intenta mantenerse enfocado en lo deportivo. “No es algo sencillo, no nos preparan para estas situaciones, uno puede tener mucha experiencia, pero hay vivencias duras como esta, lo hemos podido ir superando de a poco, siempre tenemos en nuestra mente a Santiago, era un chico que estaba a punto de estar, quiero mandarle fuerza a toda la familia. El grupo está enfocado en ayudar a la familia”, comentó.

Además, Bustos explicó que el equipo ha tenido que sobreponerse a varias dificultades en la semana, no solo desde lo emocional, sino también desde lo físico. “Es la semana más larga que hemos tenido en nuestro arranque, ya deben estar al tanto de la operación de Sergio Mosquera, no lo tenemos, hay otro de los chicos que ha venido jugando siempre y viene con alguna molestia, pero la verdad han trabajado bien. Queremos seguir intentando mantenernos en este lote, pero para eso debemos hacer un buen partido ante Fortaleza”, dijo.

Ajustes en defensa y rotación del plantel

Bustos también se refirió a las variantes que maneja en defensa, teniendo en cuenta la baja prolongada de Sergio Mosquera y la exigente seguidilla de partidos. “Por ahora vamos a mirar, tenemos dos meses sin descanso, Banguero también nos puede ayudar en defensa en esa línea de 3. Cuando aseguremos la clasificación a los ocho, podríamos variar más, pero soy de variar poco”.

En cuanto a las novedades médicas, el panorama es mixto. Carlos Sarabia no estaría disponible para el próximo compromiso, mientras que Radamel Falcao podría reaparecer pronto, especialmente pensando en el torneo internacional. “Sarabia está con una molestia y seguramente no lo tendremos contra Fortaleza. Tengo una idea de quien va a jugar. Radamel está entrenando muy bien, siempre digo que el próximo ya lo vamos a tener, pero la realidad es que hoy trabajó muy bien y en Copa lo vamos a tener seguro, ya pasé la lista de los que van a viajar y lo quiero tener ahí”.

La alianza de GAC y Millonarios

La marca china automotriz GAC Motor llegó a un acuerdo con Millonarios para convertirse en uno de los principales patrocinadores del conjunto embajador. La alianza llega en la antesala de un mes agitado para el cuadro capitalino, en el que tendrá acción internacional.

“Estamos muy contentos de presentar oficialmente la alianza de patrocinio de GAC. De estar presentes en el uniforme de Millonarios, ser patrocinador oficial del equipo. Tendremos grandes actividades para los hinchas y para los clientes. Es una alianza muy importante para nosotros”, aseguró José Gabriel Rodríguez, gerente general de la compañía.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador