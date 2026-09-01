Fabián Bustos se va de Millonarios a un día del clásico: dan como un hecho la noticia

Director técnico argentino de Millonarios, Fabián Bustos, durante el compromiso contra Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Juan Felipe Cadavid, periodista deportivo de La FM, afirmó que el argentino Fabián Bustos no es más director técnico de Millonarios. Todo esto ocurre a menos de 48 horas de jugar el clásico capitalino contra Independiente Santa Fe en la Liga Betplay 2026-II y a siete meses de ser presentado en el club.

De confirmarse esta información por parte del equipo azul o del estratega argentino, que otros comunicadores dan por hecha, Millos se quedaría sin técnico en medio del campeonato por tercera vez en un año. Además, todo esto se da en medio de la negativa de Alberto Gamero a ser DT de Junior.

NOTICIA EN DESARROLLO ...

Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Fecha : miércoles 2 de septiembre de 2026

Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Hora : 8:25 p. m.

Canal: Win+ Fútbol y Win Sports Online

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