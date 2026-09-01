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Fabián Bustos se va de Millonarios a un día del clásico: dan como un hecho la noticia

De acuerdo con algunos periodistas, el ciclo de Fabián Daniel Bustos en Millonarios está terminado tras menos de un año en el cargo.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
01 de septiembre de 2026 - 09:51 p. m.
Director técnico argentino de Millonarios, Fabián Bustos, durante el compromiso contra Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Director técnico argentino de Millonarios, Fabián Bustos, durante el compromiso contra Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Juan Felipe Cadavid, periodista deportivo de La FM, afirmó que el argentino Fabián Bustos no es más director técnico de Millonarios. Todo esto ocurre a menos de 48 horas de jugar el clásico capitalino contra Independiente Santa Fe en la Liga Betplay 2026-II y a siete meses de ser presentado en el club.

De confirmarse esta información por parte del equipo azul o del estratega argentino, que otros comunicadores dan por hecha, Millos se quedaría sin técnico en medio del campeonato por tercera vez en un año. Además, todo esto se da en medio de la negativa de Alberto Gamero a ser DT de Junior.

NOTICIA EN DESARROLLO ...

Independiente Santa Fe vs. Millonarios

  • Fecha: miércoles 2 de septiembre de 2026
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
  • Hora: 8:25 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol y Win Sports Online

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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