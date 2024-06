Falcao a Millonarios: detalles de la negociación y de la presentación en El Campín

Radamel Falcao García es nuevo jugador de Millonarios. Foto: MillonariosFC

Y un día, el sueño de miles de hinchas embajadores se hizo realidad. Radamel Falcao García, máximo goleador de la selección Colombia, es nuevo jugador de Millonarios y desde la próxima temporada defenderá la camiseta del club de sus amores.

“Hoy no solo ficho con Millonarios. Hoy mi apuesta es por el fútbol colombiano, mis raíces y mi patria. Quiero agradecer a los colombianos visitando sus estadios y compartiendo juntos en una cancha de fútbol”, aseguró Falcao en sus redes sociales.

🔵⚪La proeza es una realidad, gracias @MillosFCoficial por hacerlo posible. ⚪🔵 pic.twitter.com/TZjMOO3CQL — Radamel Falcao (@FALCAO) June 21, 2024

La llegada del ‘Tigre’ al conjunto albiazul se convierte en una de las contrataciones más importantes de la historia del fútbol colombiano, pues su contratación es comparada con el fichaje por Millonarios de la leyenda Alfredo Di Stéfano, que militó en el club entre 1949 y 1952.

El año pasado el atacante confesó que había estado cerca de concretar su regreso al país, pero el secuestro del padre de la estrella del Liverpool Luis Díaz (entre octubre y noviembre) le hizo reconsiderar la decisión.

Sin embargo, luego de quedar como agente libre tras su paso por Rayo Vallecano, Falcao estuvo en Bogotá donde se reunió con las directivas de Millonarios e inició las conversaciones para ser el nuevo refuerzo albiazul por seis meses con opción de extensión.

¿Cómo se dio la negociación entre Falcao y Millonarios?

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, aseguró en Caracol Radio que todo inició cuando Falcao mencionó que le gustaría terminar su carrera en el equipo albiazul. Desde ese momento, empezaron los diálogos.

“Empezamos a soñar con esa posibilidad, pero hace un año, después del título del 2023, me acerqué a Falcao. Hablamos en Madrid y tuvimos una charla extensa. Hablamos de temas impositivos, los temas futbolísticos y su amor por MIllonarios. En ese momento, no se pudo concretar, pero no paramos en nuestro contacto con él para poner un cascabel al tigre para que lográramos ese sueño que teníamos los hinchas de Millonarios”, aseguró Serpa para Caracol Radio.

Luego de unos días de descanso con su familia y del duelo por el fallecimiento de su abuela, Falcao convocó a Gustavo Serpa y a Enrique Camacho, presidente de Millonarios, a su casa en Miami, Estados Unidos, para cerrar el fichaje.

Allí hablaron sobre los detalles del acuerdo y uno de los más importantes para el “Tigre” fue el de la seguridad. “En lo que tiene que ver con nosotros, él resolvió su tema familiar que era delicado para él. Cualquier cambio que uno decida hacer con la familia, requiere de reflexión y acuerdos. Yo supongo y sé que fue el tema que más reflexión tuvo al respecto. En lo que tenía que ver con nosotros, el tema estuvo casi perdido, porque había un tema de seguridad que preocupaba a los asesores de Falcao, a él con su familia, lo que ya había pasado en algunas circunstancias, pero eso fue un tema que en algún momento, hizo que la intención se nublara y afortunadamente se logró resolver”, dijo Serpa.

En ese aspecto fue clave la colaboración de la Policia Nacional, dirigida por William Salamanca. “Yo hablé con el general Salamanca y sabía que Falcao tenía esa preocupación. Le dije que tranquilo, yo sentía que no lograba comunicar lo que estaba tratando de comunicar y el general Salamanca, es un hincha de Millonarios y le dije: “General, salve uste la patria porque necesito que Falcao tenga esa certeza”. Me dijo que estaba a disposición, le dije que me iba a reunir con Falcao y que si lo podía llamar cuando estuviera con él y eso le dio tranquilidad”.

Falcao jugará en cualquier estadio del país

En una de las reuniones que Millonarios tuvo con Falcao, los asesores del jugador le plantearon la posibilidad de solo jugar en Bogotá por cuestiones de seguridad. Sin embargo, el “Tigre” rechazó la opción y aseguró que en el plantel de Alberto Gamero será uno más, pues su deseo es salir campeón con el equipo de sus amores.

“Falcao es un ganador, es un atleta de altísima competencia que cuando asume un reto, lo hace para ganar. Les voy a contar una anécdota que fue cuanto sentí que podía pasar el fichaje. Estaba en una llamada con asesores de Falcao y alguno mencionó: “¿será que hacemos que Falcao solo juegue en Bogotá para evitar desplazamientos?” y Falcao interrumpió: “tengo un compromiso con mi país, pero además vengo a ser campeón, y vengo a jugar y participar con mi equipo, vengo a hacer miembro de mi equipo y participar igual que los demás jugadores. Si yo hago esto es para ser campeón.””, señalo Serpa.

El presidente de la junta directiva de Millonarios, Gustavo Serpa, habló en @6AMCaracol sobre la contratación de Falcao. Entretanto, contó una anécdota de las negociaciones en la que el futbolista manifestó ser uno más del plantel y le aseguró llegar a la institución para salir… pic.twitter.com/zpQ4kK4o1r — Caracol Radio (@CaracolRadio) June 21, 2024

“Él viene a disputar todos los partidos de Millonarios, de local y de visitante, viajará a todas partes con el equipo,” dijo Camacho para Blu Radio.

“Nos vamos a reunir mañana mismo aquí en Bogotá para mirar cómo articulamos y coordinamos con la seguridad de Millonarios la seguridad de Falcao y su familia, los desplazamientos, la presencia de él en los estadios de Colombia”, dijo Salamanca para Blu.

Aumento en el valor los abonos

Como era de esperarse, aumentará el valor de los abonos para ver a Millonarios con Falcao en El Campín. Serpa, esta vez para W Radio, mencionó que la puesta del club estará en los abonos con lo que esperan tener gran éxito desde la próxima semana.

“La próxima semana sacaremos los abonos. Si se venden todos los abonos, no habrá boletas sueltas para los partidos. Tendrán prioridad los abonados antiguos y los accionistas”, dijo Serpa.

"Lo que queremos hacer es que la mayor gente posible pueda acceder a este gran momento. La idea es generar acceso a nuestros hinchas a esto, tendrá prioridad los abonados existentes y los accionistas de #Millonarios".



Gustavo #Serpa X @WRadioColombia pic.twitter.com/lDESeeB879 — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) June 21, 2024

Camacho también habló sobre el tema con Blu Radio. “Sí, naturalmente, nosotros vamos a tener que hacer un aumento en la boletería porque, pues es la única forma de ayudar a financiar el tema y el esfuerzo económico”, comentó.

“Habrá tiempo suficiente para adquirir los abonos y siempre tendrán prioridad los abonados antiguos sobre los nuevos abonados que quieran convertirse en asiduos asistentes del estadio”, agregó el presidente de Millonarios.

La presentación de Falcao en El Campín

Gustavo Serpa también mencionó que ya están trabajando en la presentación de Radamel Falcao en el estadio El Campín.

“Estamos trabajando en eso, lo que tenemos en mente, pero hay que ver las posibilidades. Haremos una presentación de Falcao en El Campín para nuestros abonados y la idea es que los abonos salgan a la venta la semana entrante. Vamos a tener ediciones especiales de la marca propia de Millonarios. La semana entrante tendremos noticias”, dijo Gustavo Serpa.

Ⓜ️🏟️ A propósito de lo que adelantábamos ayer de la presentación de Falcao en El Campín, Gustavo Serpa explicó en diálogo con 6AM de @CaracolRadio que esta presentación sería dirigida a todos los abonados. La otra semana saldrían a la venta los abonos. — Cristian Pinzón (@Crispinllos) June 21, 2024

El primer partido de Falcao con Millonarios

Aunque todavía no se conoce el calendario oficial de Millonarios, ya que la Dimayor todavía no ha definido las fechas del inicio de la liga, hay un indicio de cuándo podría ser el primer partido de Falcao con el albiazul.

Por el torneo local, Millonarios estaría debutando en la tercera semana de julio, ya que el torneo empezaría el fin de semana del 20 de julio.

Antes, el 9 de ese mes, en el Estadio Monumental de River Plate, Millonarios ya tiene un amistoso agendado. Ese sería el primer partido de Falcao con el albiazul, a falta de confirmación de otros partidos para la pretemporada por parte de los bogotanos.

Ⓜ️🐯 “Salió perfecto, nunca me imaginé que mi primer partido con Millonarios sea quizás contra River en el Monumental. Para mí m, River es todo, me lo dio todo”: Falcao, jugador de Millonarios, en diálogo con @WRadioColombia — Cristian Pinzón (@Crispinllos) June 21, 2024

La trascendencia del fichaje para Colombia

Falcao, sin duda, le dará préstigio al fútbol colombiano. Seguramente sucederán situaciones similares a la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami en la MLS y será clave para la unión del país, como mencionó Serpa.

“Falcao es un referente para los colombianos, no solo por sus triunfos. Falcao fue catalogado como el mejor goleador del mundo. Los colombianos tenemos un cariño especial con Falcao por su condición de ser humano, por la forma caballerosa, lo que significa como persona y ser humano; los colombianos tenemos devoción por Falcao. En los momentos complejos del país, una voz como la de él, de un hombre pauso, sereno, va a ser muy importante. Son muchas cosas las que puede dejar Falcao en Colombia”, añadió Gustavo Serpa en Caracol Radio.

‘El Tigre’ Falcao es considerado uno de los mejores deportistas de la historia de Colombia y es el máximo goleador de la selección con 36 tantos. Disputó el Mundial de Rusia-2018 y se quedó fuera de Brasil-2014 por una terrible lesión. Tampoco jugará la Copa América-2024 en Estados Unidos por decisión del entrenador.

En 2012 fue parte del 11 ideal del año de la FIFA, junto a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Era el único jugador que no pertenecía a Barcelona o Real Madrid - en tiempos en los que eran los grandes protagonistas del fútbol mundial - entre los galardonados.

En esa época brillaba con el Atlético de Madrid de Diego Simeone, club con el que conquistó una Liga de Europa (la segunda en su palmarés junto a una conseguida con Porto) y la Supercopa de Europa.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador