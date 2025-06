Falcao García estalló en rueda de prensa: “Que se jodan los del VAR, nos robaron”

Falcao García (der.), junto al entrenador David González. Foto: Millonarios

Radamel Falcao García explotó en rueda de prensa tras la eliminación de Millonarios en las cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I y dejó unas declaraciones muy fuertes.

El delantero no se guardó nada y arremetió con contundencia contra el arbitraje y el VAR, responsabilizándolos por la eliminación del equipo en los cuadrangulares.

¿Qué dijo Falcao tras la derrota de Millonarios contra Santa Fe?

“Así me den 50 mil fechas de sanción, no vuelvo a jugar en Colombia, y que se jodan los del VAR. En Manizales nos robaron dos penales clarísimos, uno a Mosquera y otro a Giordana. En todo el torneo, ante la duda, era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar, me importa un carajo, pero siempre fue en contra nuestra. Ante la duda, siempre era en contra.”, dijo Falcao, visiblemente molesto.

El ‘Tigre’ también se refirió al relato que lo señalaba como supuesto beneficiario de favores arbitrales. “Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Es una estupidez lo que están diciendo. Desde el torneo anterior hubo un complot mediático que decía que siempre favorecían a Millonarios, pero no, todo fue en contra. A la mierda, se cometía una falta y era penal en contra nuestra. Eso es lo que me llevo. Cada jugada dudosa nos la pitaban en contra”, dijo con rabia contenida.

Lejos del tono habitual que ha caracterizado su carrera, Falcao se mostró furioso. La declaración dejó abierta la puerta a una posible salida anticipada del fútbol colombiano, a pesar de tener contrato hasta junio de 2025. “No es momento para hablar del futuro. Es un balde de agua fría para todos, no esperábamos esto, pero es fútbol, pasa. Nos queda aprender de las cosas que se hacen mal para el futuro”, dijo.

Sin embargo, el capitán también tuvo un momento para el análisis futbolístico, más pausado y reflexivo, cuando se refirió al trámite del partido: “Hemos padecido y fue complejo desde el inicio por todo cómo se dio. Ellos fueron certeros después de nuestros errores y, aun así, manejamos la pelota. Habrá que analizar y aprender.”

Por ahora, el futuro de Falcao en el fútbol colombiano quedó en el aire, mientras que la primera estrella del año será definida por Santa Fe y Medellín.

La final del fútbol colombiano

Santa Fe e Independiente Medellín disputarán la final de la Liga BetPlay 2025-I, un cruce entre dos históricos del fútbol colombiano que llegan con estilos diferentes, pero con la misma ilusión de alzar el título. El equipo capitalino, dirigido por Jorge Bava, se apoyará en la experiencia de figuras como Hugo Rodallega y en su solidez defensiva, mientras que el DIM de Alejandro Restrepo arriba con una propuesta ofensiva constante y un mediocampo dinámico que ha sido clave en su campaña.

Ambos clubes buscan cortar una larga espera sin títulos: Santa Fe va por la décima estrella, mientras que Medellín busca la séptima. Será una final con historia, rivalidad regional y dos hinchadas apasionadas, que esperan llenar El Campín y el Atanasio Girardot en una serie que promete emociones hasta el final.

¿Cuándo se juega la final Santa Fe vs. Medellín?

El partido de ida está programado para el lunes 24 de junio en el estadio El Campín de Bogotá, pero se pasará al martes.

La fecha fue ajustada debido a la coincidencia con el festival Rock al Parque, que exige un gran despliegue de seguridad en la ciudad.

El duelo de vuelta se disputará el sábado 28 de junio en el Atanasio Girardot de Medellín, donde se definirá el campeón del primer semestre.

