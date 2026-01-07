Logo El Espectador
Falcao, los hinchas de Millonarios no dejaron de esperarlo

El regreso del goleador, confirmado ayer, tomó a todos por sorpresa. ¿Qué esperar del nuevo ciclo del “Tigre” en Bogotá?

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
08 de enero de 2026 - 12:01 a. m.
Foto: El Espectador - José Vargas

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios tomó por sorpresa a los hinchas. Nadie lo esperaba. En la noche del martes, la cuenta oficial del club en X publicó un mensaje enigmático —“The Last Dance”— que encendió las alarmas y agitó la expectativa. A la mañana siguiente, la confirmación fue total: “el Tigre” volvió al equipo embajador. Después de un adiós atropellado,...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

