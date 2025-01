¿Falcao se quedará en Millonarios? Esto dijo David González sobre la renovación

David González llegó a la dirección técnica de Millonarios tras su paso por Deportes Tolima. Foto: Jose Vargas Esguerra

David González ya se estrenó como director técnico de Millonarios con un empate ante Melgar de Perú. Los dirigidos por quien antes estaba al mando de Deportes Tolima empataron en El Campín por el partido amistoso de la Serie Colombia previo al inicio de la Liga BetPlay 2025-I.

Tras el partido, el antioqueño habló en rueda de prensa sobre dos temas: la llegada de refuerzos y el futuro incierto de Radamel Falcao García en Millonarios.

“Acá no se trata de si se hacen o no exigencias y si se cumplen o no se cumplen. Millonarios es un equipo que tiene una de las mejores nóminas del país, cualquier jugador que vaya a llegar a Millonarios tiene que llegar siendo mejor de los que están”, dijo González respecto a quién podría llegar al equipo embajador.

“Hay que tratar de potenciar lo bueno que hizo Alberto Gamero en estos cinco años, todo lo que nosotros queremos es ser campeones y darle alegrías a la gente. Tenemos días claves para que, si llegue alguien, sea alguien que marque la diferencia”, agregó.

En lo que respecta a la renovación de El Tigre dijo que: “he tenido la oportunidad de hablar con él en dos oportunidades. El deseo de Falcao es estar aquí y el deseo nuestro es que pueda estar acá. Esperaremos, los próximos días serán cruciales para tener una respuesta que ojalá sea positiva”.

El delantero, quien anotó cinco goles en 16 partidos el semestre pasado con Millonarios, aún no ha firmado su renovación.

A pesar de que ambas partes están de acuerdo en seguir, el principal obstáculo sigue siendo un acuerdo económico que contemple las expectativas del jugador, quien deberá asumir este año el pago del impuesto al patrimonio, lo que ha dificultado el cierre de las negociaciones.

El próximo partido de Millonarios por la Serie Colombia será este sábado 18 de enero en El Campín ante América de Cali a las 5:00 p.m.

