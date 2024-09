Radamel Falcao festeja su primer gol con Millonarios en Villavicencio frente a Patriotas. Foto: Millonarios FC

Radamel Falcao García anotó este domingo su primer gol con la camiseta de Millonarios, el equipo de sus amores. ‘El Tigre’, de 38 años, ingresó en el segundo tiempo del duelo contra Patriotas y anotó el segundo gol en la goleada por 3-0 del equipo de Alberto Gamero.

Luego de una jugada accidentada con varios rebotes en el estadio Rey Pelé de Villavicencio, donde el equipo embajador fue acogido mientras el Mundial femenino sub-20 se disputa en su estadio en Bogotá, Jader Valencia asistió a Falcao, quien cazó la pelota y la mandó a guardar con un zurdazo.

“Llevo muchísimo tiempo soñando esto. A mí me tocó irme del país muy joven y este sueño se aplazó por más de 23 años. Cuando hice el gol no sabía qué hacer, pero puedo decir que fue muy emocionante y me sentí como un niño cumpliendo ese primer sueño que tenía”, dijo Radamel Falcao en rueda de prensa.

“Ha sido una sensación maravillosa poder anotar el primer gol con este marco que teníamos hoy, con hinchas que nos acompañaron a esta ciudad y les quiero agradecer a todos, estoy muy contento. Esto se lo quiero dedicar a mi familia. Ha sido una tarde muy linda”, agregó.

‘El Tigre’ celebró besando el escudo del equipo albiazul y le dedicó su gol a Javier Acosta, un hincha embajador de 36 años, quien el viernes recibió la eutanasia como consecuencia de una grave enfermedad degenerativa.

“Desafortunadamente, nos dejó un hincha de Millonarios y esa dedicatoria para él fue especial en todo sentido y lo mencioné al finalizar el partido que se lo había prometido y gracias a Dios pude hacer el gol”,

Su primer gol en el fútbol colombiano se remonta al año 2000, cuando apenas tenía 14 años y anotó para Lanceros de segunda división. Con este tanto llegó a 346 goles en su carrera e igualó a Víctor Aristizábal como máximo goleador colombiano a nivel mundial.

“Ha sido una carrera larga, con muchos goles. Poder alcanzar a una leyenda como es Víctor Hugo Aristizábal me llena de orgullo. Él ha sido uno de los referentes que hemos tenido en mi generación, también le quiero agradecer porque es uno de los delanteros que nos ha ayudado a nosotros. Espero hacer muchos más goles para Millonarios y estoy muy contento por igualarlo”, mencionó.

A pesar de la goleada, Millonarios ocupa la décima casilla con 10 puntos luego de siete partidos, en un torneo alterado por el campeonato internacional femenino, que obligó a posponer partidos en los estadios de Bogotá, Cali y Medellín.

Actualmente, el líder es Atlético Nacional, que derrotó a Jaguares 2-0 el sábado y suma 16 puntos en ocho encuentros. Sin embargo, todavía hay equipos con solo cinco partidos jugados por las dificultades con el calendario.

El vigente subcampeón, Independiente Santa Fe, igualó este domingo en su visita a Junior (1-1) e igualó la línea de Once Caldas como los equipos de mejor rendimiento. Santa Fe suma con 13 puntos en seis juegos y el Once 16 unidades con un juego más.

