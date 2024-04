“Festejé que no esté Mackalister”: Flavio Robatto, técnico de Bolívar

El capitán de Millonarios, David Mackalister Silva, no podrá jugar contra Bolívar en La Paz por lesión. Foto: El Espectador - José Vargas

Con bajas sensibles Millonarios viajará a La Paz a 3.581 metros sobre el nivel del mar y se enfrentará el jueves a Bolívar, en el estadio Olímpico Hernando Siles a las 5:00 p.m.. El club boliviano lidera el Grupo E de la Copa Libertadores tras vencer 4-0 a Palestino.

El equipo embajador no contará con pilares fundamentales en su once titular. David Mackalister Silva, el capitán y referente del equipo, no estará por una lesión muscular del gastroleo derecho. No juega desde el pasado martes, en el empate 1-1 ante Flamengo.

Tampoco estará disponible para Alberto Gamero el defensor Andrés Llinás, pues no se alcanzó a recuperar una lesión de segundo grado en el aductor mayor de su pierna izquierda. Jorge Arias tampoco estará por una lesión miotendinosa del recto anterior izquierdo.

Al ser consultado por la ausencia de David Mackalister Silva, el capitán y referente del equipo, Flavio Robatto, técnico de Bolívar, dio a entender que para su equipo, el hecho de no tener que enfrentar al volante bogotano es una especie de ventaja.

“No voy a ser políticamente correcto. Festejé que no esté Macka, para mí es el mejor, es el jugador más importante del equipo. Seguramente para la vuelta llegará. Voy a ver a otro jugador que estimo mucho como Steven Vega. Tampoco quería que Daniel Cataño viniera”.

Robatto y el fútbol colombiano

Robatto conoce bien a Millonarios, pues trabajó en el club entre 2015 y 2016 como asistente técnico de Rubén Israel, entonces entrenador del onceno capitalino. En Colombia entrenó a tres equipos: Cúcuta, Huila y Jaguares.

El estratega argentino reiteró también su cariño por la institución albiazul: “Millonarios es un equipo muy grande, para mí el más grande de Colombia, está en la obligación de salir a ganar todos los partidos, defenderse cómo corresponde. Algo que sí está garantizado es que va a ser un lindo partido para la gente que lo vea”.

"#Millonarios es un rival durísimo, el equipo más grande de Colombia 🇨🇴 para mí. Tienen un gran plantel.



Es un gran equipo, tuve la suerte de estar en esa casa (2016) y volver a #ElCampín será muy lindo".



Flavio Robatto 🇦🇷 (DT de Club Bolívar 🇧🇴) en RDP 🎙️ pic.twitter.com/M4juZxpVi5 — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) April 7, 2024

Luego de empatar 1-1 contra Flamengo en El Campín de Bogotá, el conjunto embajador viajó este lunes a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a 400 metros sobre el nivel del mar, para cumplir con el compromiso válido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Allí entrenará este martes.

Sobre Gamero también habló Robatto y destacó su paso por el equipo. “El proceso que ha hecho Millonarios con Gamero es un ejemplo para todo el fútbol colombiano y para todo el fútbol sudamericano. Los he visto muy bien, que ha tenido la posibilidad de salir campeón también, que en Millonarios es casi una obligación”.

