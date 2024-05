Gamero se disculpó con la afición de Millonarios tras la eliminación en Libertadores

Director técnico de Millonarios, en el partido por la primera fecha del grupo E de la Copa Conmebol Libertadores 2024 Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Palestino de Chile le aguó la fiesta a Millonarios en El Campín y lo eliminó de la Copa Libertadores tras un empate por 1-1 en la penúltima fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2024.

El embajador estuvo a punto de conseguir su primera victoria en el torneo con un tanto del canterano Juan Carvajal en el minuto 40, pero Junior Marabel sentenció la igualdad con un cabezazo en el 90+2.

¡LLEGÓ EL GOL DE MILLONARIOS! ¡EL SUEÑO DEL PIBE!



Jugada entre Mackalister Silva, Delvin Alfonzo y Juan Carvajal para el primer gol del equipo colombiano. ¡Rompió en llanto el juvenil y 'Millos' mantiene la esperanza!



▶️ No te pierdas la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en #StarPlusLA pic.twitter.com/cJBX0iuHLk — ESPN Colombia (@ESPNColombia) May 15, 2024

Palestino es segundo con 7 puntos, por debajo del líder Bolívar de Bolivia (10), pero un poco más alejado del Flamengo, que tiene 4. Este miércoles, el Mengão recibirá a los bolivianos en Río de Janeiro con el ojo puesto en los “árabes” de Chile.

Millonarios ya no tiene oportunidades de avanzar de fase, sellando una desilusionante actuación en el principal torneo del continente. Tendrá que luchar en Brasil por el posible cupo a Sudamericana, pero el panorama es desolador.

¡GOL de Marabel y Palestino se lo iguala 1-1 a Millonarios sobre la hora!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/9DiYavZ22j — SportsCenter (@SC_ESPN) May 15, 2024

“Pedirle disculpas a la afición, solo queda trabajar”: Alberto Gamero

Luego del partido, Alberto Gamero y Mackalister Silva no escondieron su tristeza y frustración en rueda de prensa. Ambos coincidieron en que a Millonarios le hizo falta la definición frente al arco de Palestino y se disculparon con la hinchada.

“Es un balance negativo. Eso no se puede esconder. Hicimos unos partidos de pronto malos, se puede decir malos, hubo otros donde hicimos cosas mejores y no nos alcanzó, pero esto es negativo. Hay que ser fuerte en esto. Pedirle disculpas a la afición que vino a acompañar hoy porque dejamos ir una oportunidad y nos queda trabajar”, dijo Gamero.

“En este proceso de la Libertadores nos ha pasado muchas cosas e intentamos solucionar muchas cosas, entonces ya hoy es pedirle disculpas a la afición, a la hinchada, a los directivos, a todos, porque se nos va una ilusión que teníamos y esto ha sido un momento duro para nosotros, pero ya es atenernos a las muchas críticas que vamos a tener”, agregó el samario.

Mi pregunta hoy con @losmillonarios en rueda de prensa para, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero:



¿para qué sirve un proceso de 5 años si llegado el momento cumbre, que es la Copa Libertadores, todo sale tan mal? pic.twitter.com/0rJrPLNqKh — Juan Camilo Piza (@JuankPiza) May 15, 2024

“No fue una orden del banco echarnos atrás. Como Palestino peloteaba, retrocedimos para estar bien parados. Queríamos defender la ventaja porque el partido pasado lo ganamos 1-0. No hay orden expresa del banco de meternos atrás”, dijo Mackalister Silva.

Sobre las opciones de gol falladas, el capitán de Millonarios aseguró que “el gran problema de nosotros creo que fue la definición. Ahora leí que somos el equipo que más opciones falló de toda la Copa Libertadores, no solo del grupo”.

“Nosotros hemos tenido los inconvenientes más grandes. En febrero o marzo, por la cabeza mía, no se me venía la cantidad de lesionados que hemos tenido. Hemos tenido dificultades y más en la manera de armar la nómina, hoy no tuvimos a los dos delanteros. El grupo, no me acuerdo de un partido de haberlo tenido completo, pero nos damos cuenta de que con esta nómina, hoy hicimos un partido que lo pudimos haber ganado”, dijo Gamero.

Ahora, sin posibilidades en Libertadores y con una complicada oportunidad de clasificar a Sudamericana, Millonarios se concentrará en la Liga BetPlay. “Curar el dolor que se siente hoy no es fácil. A todos nos pega. Esperamos pelear y luchar la Liga y buscar una nueva participación en Copa”, dijo Mackalister.

#VOCES "Hemos vivido momentos duros, críticos, como hoy. Este grupo tiene que recomponerse y pensar ya en la Liga": Gamero #EstamosEnTodosLados — Mundo MILLOS (@MundoMillos) May 15, 2024

“Eso es lo que nos queda, pelear esta Liga. Se nos va esta ilusión y hay que buscarlo nuevamente. Hemos vivido momentos duros, críticos, como hoy. Este grupo tiene que recomponerse y pensar ya en la Liga”, añadió Gamero.

Si Millonarios aspira a llegar a una nueva final del fútbol colombiano, tiene que levantar cabeza y concentrarse en el duelo del domingo frente a Bucaramanga. Será un partido clave, no solo para conseguir los tres puntos, sino también para recuperar la ilusión de la hinchada.

