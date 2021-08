Gamero: “si Nacional se equivocó deberían suspenderlos a ellos, no a Millonarios”

La postura en Millonarios es de respeto por la decisión que tomó la Alcaldía de Bogotá de suspender el ingreso de público al estadio El Campín luego de los enfrentamientos entre hinchas de Santa Fe y Nacional el pasado martes. Y si bien acatan la norma, la institución, ahora en voz de Alberto Gamero, expresó que no comprende por qué deben pagar también por los platos rotos.

Luego de la derrota de Millonarios frente a Alianza Petrolera por la mínima diferencia en el juego de ida de la fase 3 de la Copa BetPlay, Alberto Gamero dio sus impresiones sobre el juego y sobre el clásico capitalino que, tras los desmanes en medio del partido entre Santa Fe y Nacional por la Liga BetPlay, se jugará sin la presencia de la hinchada embajadora.

Sobre la derrota, Gamero afirmó que: “Perder no es bueno, pero me parece que hicimos un buen partido. Ahora no podemos volvernos locos porque a Alianza le expulsaron dos jugadores. Con 9 hombres tuvimos la posibilidad de hacer gol, simplemente que el balón nos fue esquivo, además, encontramos a un excelente arquero como Chunga”.

Ahora, Millonarios deberá pensar en el clásico capitalino, que se jugará el sábado 7 de agosto a las 8:00 p. m., y que ya no contará con el acompañamiento de la afición azul. Sobre esta determinación de la Alcaldía de Bogotá, el técnico embajador aseguró que: “No es justa la determinación que tomaron porque lo que queremos en los estadios es paz y si se dieron cuenta de quiénes fueron deberían suspender a esa afición, pero qué tiene que ver Millonarios en un partido entre Santa Fe y Nacional. Esto es lamentable, justos no pueden pagar por pecadores y si Nacional se equivocó deberían suspender a Nacional”.

El regreso del público al estadio El Campín es incierto, sin embargo, Millonarios espera poder contar el retorno de sus hinchas después del clásico capitalino y así tener el apoyo de su afición para el partido de vuelta por la fase 3 de la Copa BetPlay, que se jugaría a mitad de la próxima semana.