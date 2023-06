Gamero y Daniel Giraldo hablaron sobre participación de recogebolas en los penales

Daniel Giraldo y Alberto Gamero contaron su versión sobre lo sucedido con el recogebolas durante la tanda de penales que definió el ganador de la Liga BetPlay. Foto: El Espectador

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se ve a uno de los recogebolas de Millonarios quitarle una toalla a Kevin Mier, el arquero del Atlético Nacional, en la que al parecer tendría información sobre quienes y en qué dirección pateaban los jugadores del equipo embajador.

Le puede interesar: El título más azul de Millonarios.

La acción fue motivada por el centrocampista defensivo de Millonarios, Daniel Giraldo, quien desde el banco de suplentes le dio la indicación al recogebolas de retirar la toalla del campo de juego. En las imágenes difundidas, se ve al joven correr hasta la parte posterior del arco norte, y tras el cobro fallido de Jader Valencia, aprovecha para quitar el objeto que Mier había dejado al costado derecho de la cancha.

Más noticias de Deportes Nacional recibe a Patronato con el propósito de terminar primero de su grupo Nacional recibe hoy a Patronato (7:00 p.m.) por la última fecha del grupo H en la Copa Libertadores. Leer más Nacional recibe a Patronato con el propósito de terminar primero de su grupo Colombia no suelta la punta del medallero en los Juegos Centroamericanos La delegación nacional está por encima de México, Cuba y Venezuela en la lucha por el título. Leer más Colombia no suelta la punta del medallero en los Juegos Centroamericanos

Cuando el portero del club paisa se da cuenta de que le falta la toalla, empieza a buscarla y a preguntarle a la tribuna; intentando encontrar una explicación. Mientras tanto, la hinchada albiazul celebró y exaltó lo hecho por el recogebolas, lo cual catalogaron como determinante en el resultado del partido.

Quien también se llevó los aplausos de los fanáticos y de su equipo fue Giraldo, quien aseguró que su decisión fue producto de la experiencia. “Son cosas que uno a medida del tiempo va aprendiendo, no sabíamos si Mier tenía información ahí, pero le dijimos al recogebolas que estuviera pendiente. Este título fue de Dios y darle las gracias a él”.

Le sugerimos: David Mackalister Silva, capitán y símbolo con sentido de pertenencia.

El arquero suplente de Millonarios, Juan Moreno, agradeció y enalteció lo hecho por su compañero. “Toca quitarse el sombrero con Daniel, él me comentó algo, en la efusividad y fue vivo, esto es el fútbol, es de vivos”.

Ⓜ️🔵 " Le dije al recogebolas que estuviera pendiente" ⚽️🇨🇴



Daniel Giraldo habló sobre la situación de la recogebolas y la toalla de Kevin Mier en la tanda de penales en la final entre @MillosFCoficial 🔵⚪️ y @nacionaloficial 🟢⚪️



Juan Moreno 🔵⚪️ también habló de la situación pic.twitter.com/GZtc0gL4Yz — Adictos al Balón (@AdictosAlBalon) June 26, 2023

Por su parte, Alberto Gamero, en entrevista para Blu Radio, señaló que la estrategia no fue idea del cuerpo técnico y que él no tomaría una decisión de este tipo para sacar alguna ventaja sobre el equipo contrario.

Lea: Alberto Gamero, el arquitecto del nuevo Millonarios.

“Hasta hoy me están preguntando eso. No, nosotros somos un cuerpo técnico muy novato en estas cosas, no tenemos ni experiencia ni nada de esas cosas. No me feliciten por eso (...) un jugador fue el que se dio cuenta. De pronto es viveza de un jugador, no del cuerpo técnico” y añadió “ni siquiera piensen ustedes que uno de los miembros del cuerpo técnico le va a decir al jugador que hiciera eso”.