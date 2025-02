Gustavo Serpa se defiende: “Lo último que estaba haciendo era culpar a Falcao”

Gustavo Serpa, directivo y accionista de Millonarios. Foto: Óscar Pérez

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, aclaró este viernes sus declaraciones sobre Radamel Falcao durante la Asamblea General Ordinaria de accionistas de Azul y Blanco FC 2025, luego de que estas generaran polémica y malestar entre la hinchada embajadora.

Serpa enfatizó que nunca tuvo la intención de culpar a ningún jugador y que solo buscaba explicar los límites de la responsabilidad de los dirigentes.

“Un hincha accionista me estaba haciendo una pregunta. Me estaba haciendo una acusación, que si no quería ser campeón todos los años y que si era así, por qué habíamos armado una nómina que no correspondía a la intención de ser campeones y creo que citaba el caso del 2024. Y yo le decía: ‘primero que todo, yo quiero ser campeón igual que usted, así como usted es hincha, yo también’, dijo el máximo accionista del equipo embajador para Caracol Radio.

“Yo dedico a esto mi tiempo, una gran parte de mi esfuerzo personal, financiero, diario, a que justamente logremos el objetivo de todos los hinchas. Le hacía una referencia que yo como presidente de la Junta Directiva asumo las responsabilidades que tenga que asumir, pero no puedo responder por ciertas cosas que pasan en el fútbol que tienen que ver con el azar. Y hacía referencia a qué culpa tenía yo en que la pelota no entrara, que no la metiera Falcao, Leonardo Castro. No podía ser una acusación en contra mía”, agregó.

Durante la entrevista, Gustavo Serpa aseguró que Falcao significaba muchísimo para la institución y mencionó que los directivos estaban felices y orgullosos de contar con el máximo goleador colombiano de todos los tiempos, con 351 goles.

“Hemos hecho un esfuerzo gigantesco para que su permanencia en Colombia no solo sea favorable, sino para que esté acá. No se me puede acusar que estoy entonces cargando contra Falcao. Puse un ejemplo de qué tenía que ver yo con que el resultado no se había dado en el último partido y sigo creyendo en eso, no culpando a nadie, sino refriéndome a que la gestión de los dirigentes llega hasta cierto punto. Lo último que estaba haciendo era, ni mucho menos, culpar a Falcao. Es una interpretación sesgada y que no corresponde a lo que estaba explicando”, declaró.

Pese a las declaraciones de Serpa, la hinchada de Millonarios sigue manifestando en redes sociales su malestar con las declaraciones y la dirigencia del equipo.

¿Qué dijo Falcao sobre las declaraciones de Serpa?

Luego de las declaraciones, Gustavo Serpa llamó a Radamel Falcao y le explicó la situación. “Hice un comentario. Tú sabes cómo es esto y él me dijo: ‘no te preocupes’. Le dije: ‘voy a salir a aclarar estas cosas mañana temprano, porque es lo que me corresponde’. Tanto él como nuestros jugadores saben el aprecio que yo tengo por ellos. En ese contexto privado estaba tratando a la nómina y estaba haciendo referencia a la calidad de jugadores que tenemos. Nosotros tenemos los mejores y ese era el contexto”.

“Lo último que yo quería hacer era meterme con Falcao. Es un contrasentido cuando dediqué mucho tiempo a que Falcao viniera, pero además a que Falcao se quedara nuevamente. No me voy a poner a cargar contra nuestro máximo ídolo, no me corresponde cuando he empeñado mi tiempo y mi esfuerzo para que Falcao esté acá”, sentenció.

El futuro de Neiser Villarreal

Además del tema de Falcao, Serpa también habló sobre el caso de Neiser Villarreal, quien no se ha presentado a entrenar tras el Sudamericano Sub-20. “Es lamentable que no se haya presentado cuando el técnico lo citó. Son temas complejos y difíciles. Lo trajimos de muy joven a Millonarios. El muchacho no quiere perjudicar los intereses del club. Tengo cita con el agente la semana entrante, él me ha prometido siempre, así la gente me trate de ingenuo, que van a renovar”, dijo.

“Venimos haciendo esfuerzos hace más de un año y hay cambios de agentes, una serie de temas que no vale la pena hablar, pero vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para renovar. Lo que veo muy difícil es que se quede, porque la intención es renovar para salir del país, pero vamos a hacer lo posible. Por lo menos este año va a estar con nosotros”, comentó.

Otros temas de la asamblea de accionistas

El presidente del club, Enrique Camacho, también abordó el tema de los derechos de transmisión del FPC, calificándolo como un “tema complejo”. Además, destacó el crecimiento económico del equipo en los últimos años.

“Los cambios en la TV solo podrían ocurrir a partir de 2027, cuando vence el contrato con WIN. Fuimos con América y Cali a liderar lo que ahora se conoce como WIN+. Es un tema complejo. Hay 25 clubes considerados como clase A que reciben el 90% entre todos”, dijo Camacho.

Sobre el aspecto financiero, el dirigente subrayó los avances económicos del club y la importancia de una buena gestión: “Hemos crecido más del 50% en estos años y es con el propósito de ganar títulos. La gestión administrativa y financiera es importante. Podemos contratar a los mejores jugadores, pero eso no garantiza éxitos deportivos”.

Camacho se refirió a la búsqueda de un terreno en Bogotá para la nueva sede deportiva del club: “Recibimos una oferta de adquirir un lote cerca de donde está nuestra sede. Lo que hizo la administración fue solicitar 3 avalúos, uno presentó valor muy diferente a los otros dos”.

También se habló sobre cómo será la demolición de El Campín, a partir de diciembre de este año. “La reconstrucción del estadio es por fases. Tendríamos el 30% del estadio en reconstrucción en esos años. Hay una solicitud para construir el estadio en otro lugar y demoler después. Eso está en discusión con autoridades”, aseguró el presidente de Millonarios.

Millonarios vs. Tolima, este domingo en El Campín

Luego de la derrota 3-1 ante Deportivo Cali en Palmaseca, Millonarios recibirá este domingo en El Campín a un Deportes Tolima golpeado por su reciente eliminación de la Copa Libertadores.

El equipo de David González está obligado a sumar de a tres para mantenerse entre los ocho primeros y llegar con confianza al duelo del miércoles contra Once Caldas por la fase previa de la Copa Sudamericana 2025.

