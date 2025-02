Gustavo Serpa: “¿Soy responsable de que Falcao haya errado tres goles en Pasto?”

Gustavo Serpa, directivo y accionista de Millonarios. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La hinchada de Millonarios, molesta y en desacuerdo. Este jueves, en la Asamblea General Ordinaria de accionistas de Azul y Blanco FC 2025, se trataron temas clave como el futuro de Neiser Villarreal, la rendición de cuentas económicas y el balance deportivo del equipo en los últimos semestres.

En medio de las intervenciones de hinchas y directivos, Gustavo Serpa, máximo accionista del club, encendió la polémica con una declaración sobre Radamel Falcao García, la cual generó malestar entre la hinchada.

“Quedamos a un gol de la final en el partido contra Pasto. ¿Cree que yo soy el responsable de que Falcao haya errado tres goles en Pasto? Nosotros somos responsables de armar un equipo competitivo, que termine primero en la clasificación. Somos responsables de ser competitivos, pero no podemos responder por jugadores de alto calibre como Falcao, Leo Castro, Álvaro Montero o Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones, que no tengan el performance adecuado en el último partido”, dijo Serpa.

“Yo no estoy echando la culpa de nada a nadie. Estoy asumiendo la responsabilidad nuestra como siempre la hemos asumido. No me pueden echar la culpa de que el balón de Leonardo Castro pegó en el palo en Pasto. No quiero que crean que estoy responsabilizando a Falcao. En el fútbol el azar existe. Tratar de usar unas palabras para ponerme en contra de Falcao no es necesario”, aclaró el máximo accionista de Millonarios.

Gustavo Serpa afirmó que su labor está en las oficinas de Millonarios y no en la cancha, enfatizando que son los jugadores, y no él como máximo accionista, quienes deben marcar los goles. Además, aseguró haber hecho esfuerzos para mantener la base del equipo campeón de la Liga BetPlay 2023-I y cumplir con las solicitudes de Alberto Gamero y su cuerpo técnico mientras estuvieron en el club.

“Renovamos con grandísimas inversiones a una plantilla campeona. No existe un equipo serio en el mundo que gane trayendo 15-20 refuerzos al año. Así es como se mide la gestión. Claro que quiero salir campeón todos los años. Por eso vivo y sufro. Aparte de la pasión, tengo también inversión aquí. Los análisis tienen que ser más sensatos”, mencionó.

Las declaraciones resonaron con fuerza en la hinchada de Millonarios, que exige títulos y un equipo realmente competitivo a nivel internacional. Por lo que las críticas y comentarios se han hecho masivas en redes sociales.

¿Qué pasó con Neiser Villarreal?

Otro de los temas abordados en la Asamblea de Accionistas fue el futuro de Neiser Villarreal, figura de la selección de Colombia en el Sudamericano Sub-20, quien sigue sin presentarse a los entrenamientos del club.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, afirmó que han intentado renovarlo durante un tiempo considerable, pero su situación sigue en el aire. Villarreal tendría posibilidades de ir a Vasco da Gama de Brasil o a Oporto de Portugal.

“Neiser Villarreal es un jugador que está registrado y trabajando con nosotros desde 2022 y firmó un contrato hasta noviembre de 2025. Estamos en el proceso de querer renovarlo desde hace bastante tiempo. Él tiene un agente y estamos en esas conversaciones. Si el jugador sigue incumpliendo su contrato, tomaremos acciones legales”, mencionó el presidente de Millonarios.

Una nueva sede deportiva para Millonarios

Camacho también abordó el tema de los derechos de transmisión del FPC, calificándolo como un “tema complejo”. Además, destacó el crecimiento económico del equipo en los últimos años.

“Los cambios en la TV solo podrían ocurrir a partir de 2027, cuando vence el contrato con WIN. Fuimos con América y Cali a liderar lo que ahora se conoce como WIN+. Es un tema complejo. Hay 25 clubes considerados como clase A que reciben el 90% entre todos”, dijo Camacho.

Sobre el aspecto financiero, el dirigente subrayó los avances económicos del club y la importancia de una buena gestión: “Hemos crecido más del 50% en estos años y es con el propósito de ganar títulos. La gestión administrativa y financiera es importante. Podemos contratar a los mejores jugadores, pero eso no garantiza éxitos deportivos”.

Camacho se refirió a la búsqueda de un terreno en Bogotá para la nueva sede deportiva del club: “Recibimos una oferta de adquirir un lote cerca de donde está nuestra sede. Lo que hizo la administración fue solicitar 3 avalúos, uno presentó valor muy diferente a los otros dos”.

Finalmente, se habló sobre cómo será la demolición de El Campín, a partir de diciembre de este año. “La reconstrucción del estadio es por fases. Tendríamos el 30% del estadio en reconstrucción en esos años. Hay una solicitud para construir el estadio en otro lugar y demoler después. Eso está en discusión con autoridades”, aseguró el presidente de Millonarios.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador