Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Hárrison Otálvaro en la previa de Millonarios vs. América: memorias del bicampeón

El exfutbolista, campeón con Millonarios y América, revive los dos títulos, analiza el presente de ambos equipos y deja una lección para los jóvenes de la selección que juegan el Mundial Sub-20.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
07 de octubre de 2025 - 12:02 a. m.
El exfutbolista, campeón con Millonarios y América, revive los dos títulos, analiza el presente de ambos equipos y deja una lección para los jóvenes de la selección que juegan el Mundial Sub-20.
El exfutbolista, campeón con Millonarios y América, revive los dos títulos, analiza el presente de ambos equipos y deja una lección para los jóvenes de la selección que juegan el Mundial Sub-20.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Campín se encenderá esta noche con una rivalidad histórica del fútbol profesional colombiano: Millonarios y América juegan por el orgullo, con la intención de evitar un cierre de temporada desastroso. Ambos están fuera de los ocho puestos de clasificación, con 14 puntos cada uno; los embajadores ocupan el puesto 16 y los escarlatas, el 14.

Una derrota dejaría a cualquiera de los dos rozando la eliminación. Con siete jornadas por disputar y el “número mágico” de 29 o 30 puntos para entrar a los cuadrangulares. El ganador podría meterse de...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Harrison Otálvaro

América

Millonarios

Liga BtePlay

El Campín

Millonarios vs. América

Selección Colombia

Mundial sub-20

Chile 2025

David González

Hernán Torres

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.