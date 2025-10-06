Hárrison Otálvaro en la previa de Millonarios vs. América: memorias del bicampeón

El exfutbolista, campeón con Millonarios y América, revive los dos títulos, analiza el presente de ambos equipos y deja una lección para los jóvenes de la selección que juegan el Mundial Sub-20. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Campín se encenderá esta noche con una rivalidad histórica del fútbol profesional colombiano: Millonarios y América juegan por el orgullo, con la intención de evitar un cierre de temporada desastroso. Ambos están fuera de los ocho puestos de clasificación, con 14 puntos cada uno; los embajadores ocupan el puesto 16 y los escarlatas, el 14.

Una derrota dejaría a cualquiera de los dos rozando la eliminación. Con siete jornadas por disputar y el “número mágico” de 29 o 30 puntos para entrar a los cuadrangulares. El ganador podría meterse de...