“Hay involución, antes fluíamos, hoy tuvimos dudas”: Fabián Bustos, técnico de Millonarios

Fabián Bustos durante el partido entre O'Higgins y Millonarios disputado en el estadio Teniente de Rancagua. Foto: EFE - Osvaldo Villarroel

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Fabián Bustos atendió a los medios de comunicación en la noche de este martes, luego de la derrota 2-0 de Millonarios frente a O’Higgins en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El equipo bogotano cayó en Rancagua y nunca encontró respuestas para cambiar el rumbo del partido.

El resultado profundizó el mal momento del conjunto embajador, que arrastra una crisis de resultados que ahora se traslada al plano internacional. Con la caída en Chile, Millonarios completó tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, una racha que empieza a generar preocupación en el entorno.

“Entramos los primeros 20 minutos muy ‘light’, perdíamos los duelos. Después mejoramos, equilibramos con un gol abajo. Nos faltó estar finos. En el arranque del segundo tiempo estuvimos mejor. No es el partido que queríamos. Estamos fuertes, vamos a terminar en la liga local e intentar clasificar”, fue el balance de Bustos.

Tras vencer a Once Caldas el pasado 21 de marzo, el equipo de Bustos empató en condición de local con Fortaleza (1-1) y luego sufrió una derrota ante Jaguares (1-0). Esa secuencia irregular terminó por marcar el presente del club, que no ha logrado sostener continuidad en su rendimiento.

El partido de este martes, válido por la primera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, no hizo otra cosa que agudizar la irregularidad del plantel. Millonarios fue superado por O’Higgins, que golpeó temprano y sentenció el marcador en el tramo final, sin permitir reacción.

“No quiero excusarme en el arbitraje, no jugamos bien, regalamos 20 minutos“, reconoció Bustos en la rueda de prensa. “Once contra once en el segundo tiempo empezamos bien, ya después viene la expulsión. Hay involución, antes fluíamos, hoy tuvimos dudas”.

Bustos, quien llegó a Millonarios en febrero pasado, acumula 13 partidos al frente del equipo y, pese a que ha ganado varios encuentros, los resultados recientes han despertado críticas en la hinchada. Por lo pronto, su balance es de siete victorias, dos empates y nueve derrotas, números que dividen opiniones.

Yo hoy no me sentí identificado con el equipo hoy, seguramente el hincha tampoco“, agregó Bustos, quien reconoció que a esta altura de la temporada hay un menor margen de error. ”Estamos equivocando el camino de ser el equipo que fuimos y a este nivel la intensidad es superior“.

Millonarios volverá a jugar el próximo domingo, cuando reciba a Santa Fe en El Campín por la fecha 16 de la Liga BetPlay (2:00 p.m.). Después, el miércoles 15 de abril, también en Bogotá, se medirá con Boston River por la segunda fecha del Grupo C de la Sudamericana..

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