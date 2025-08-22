Hernán Torres a Millonarios: así le fue en su primer ciclo como técnico embajador

Hernán Torres, exfutbolista colombiano y director técnico de Millonarios, durante entrenamiento en 2012. Foto: David Campuzano

Lo que pasó con David González hace un par de noches fue un déjà vu de lo vivido por Millonarios en 2012, antes de la llegada de Hernán Torres.

En aquel entonces, el equipo venía mal con el venezolano Richard Páez. Aunque había logrado la Copa Colombia de 2011 —primer título para una nueva generación de hinchas—, el camino en la Liga era irregular. Su mejor posición en el primer semestre fue el octavo puesto en la primera fecha y luego se mantuvo entre el décimo y el decimotercer lugar. Con solo...