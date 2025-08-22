No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Millonarios
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Hernán Torres a Millonarios: así le fue en su primer ciclo como técnico embajador

En 2012, Torres tomó a un Millonarios en crisis y lo llevó al título; en 2025 vuelve a un escenario igual de turbulento.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
22 de agosto de 2025 - 07:27 p. m.
Hernán Torres, exfutbolista colombiano y director técnico de Millonarios, durante entrenamiento en 2012.
Hernán Torres, exfutbolista colombiano y director técnico de Millonarios, durante entrenamiento en 2012.
Foto: David Campuzano

Lo que pasó con David González hace un par de noches fue un déjà vu de lo vivido por Millonarios en 2012, antes de la llegada de Hernán Torres.

En aquel entonces, el equipo venía mal con el venezolano Richard Páez. Aunque había logrado la Copa Colombia de 2011 —primer título para una nueva generación de hinchas—, el camino en la Liga era irregular. Su mejor posición en el primer semestre fue el octavo puesto en la primera fecha y luego se mantuvo entre el décimo y el decimotercer lugar. Con solo...

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Hernán Torres

Millonarios

Hernán Torres Millonarios

Hernan Torres Millonarios

Millonarios DT

Nuevo DT Millonarios

DT de Millonarios

Técnico de Millonarios

Tecnico de Millonarios

Millos

Millos hoy

Millos FC

Millonarios vs. Junior

Millonarios vs Junior

Millonarios - Junior

Millos Junior

Liga BetPlay

nuevo técnico Millonarios 2025

Hernán Torres Millonarios 2025

Hernan Torres Millonarios 2025

regreso Hernán Torres

crisis Millonarios

Millonarios hinchada

Comandos Azules

David González Millonarios

Comandos Azules protesta zapatos

cómo le fue a Hernán Torres en su primer ciclo con Millonarios

números de Hernán Torres en Millonarios 2012

Millonarios campeón 2012-II Liga BetPlay

final Millonarios vs Medellín 2012 penales

historia Millonarios Hernán Torres

Millonarios 2012

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar