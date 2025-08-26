No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Hernán Torres se reestrena con Millonarios: un segundo ciclo para apagar incendios

El entrenador tolimense arranca su segunda etapa en un club que lo recuerda por la estrella 14, pero que hoy lo recibe en medio de crisis y con la misión de rescatar el semestre.

Daniel Bello
Daniel Bello
26 de agosto de 2025 - 12:00 p. m.
Hernán Torres durante el primer entrenamiento de su segundo ciclo en Millonarios.
Hernán Torres durante el primer entrenamiento de su segundo ciclo en Millonarios.
Foto: MFC

Millonarios tiene un nuevo timonel para cambiar de rumbo en un semestre que arrancó con aguas turbulentas. Apenas 36 horas pasaron entre la salida del antioqueño David González, cesado por una serie de malos resultados, y el anuncio oficial del tolimense Hernán Torres, quien tendrá su segunda experiencia al frente del equipo.

Torres ya cuenta de antemano con el cariño de la afición, pues lideró al equipo a la conquista de su estrella 14 en diciembre de 2012, poniendo fin a 24 años de sequía de títulos ligueros.

“Esto tiene que ser un trabajo en...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.

