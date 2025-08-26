Hernán Torres se reestrena con Millonarios: un segundo ciclo para apagar incendios

Hernán Torres durante el primer entrenamiento de su segundo ciclo en Millonarios. Foto: MFC

Millonarios tiene un nuevo timonel para cambiar de rumbo en un semestre que arrancó con aguas turbulentas. Apenas 36 horas pasaron entre la salida del antioqueño David González, cesado por una serie de malos resultados, y el anuncio oficial del tolimense Hernán Torres, quien tendrá su segunda experiencia al frente del equipo.

Torres ya cuenta de antemano con el cariño de la afición, pues lideró al equipo a la conquista de su estrella 14 en diciembre de 2012, poniendo fin a 24 años de sequía de títulos ligueros.

“Esto tiene que ser un trabajo en...