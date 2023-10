“Insoportables”, así tildó periodista de ESPN a los hinchas de Millonarios

Todas las opiniones de los periodistas surgieron del empate a un gol entre Millonarios y Boyacá Chicó en el estadio El Campín, por la fecha 19 de la Liga Betplay 2023-II. Foto: Alerta Bogot

Millonarios FC es uno de los clubes más importantes del Fútbol Profesional Colombiano. Es uno de los equipos fundadores de la Liga, ha jugado todas las temporadas en primera división y es el segundo equipo colombiano más ganador de la historia.

Actualmente, los Embajadores ostentan el título de Copa Betplay, conseguido en 2022, y es el campeón de Colombia, logró su decimosexta estrella en el primer semestre de 2023. El empate 1-1 como local contra Boyacá Chicó le permitió acceder a los cuadrangulares de la Liga Betplay 2023-II, rompiendo con la tendencia que los actuales campeones se quedaban por fuera de los ocho al torneo siguiente a ser campeones.

Sin embargo, los hinchas azules no salieron contentos del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, luego de ese resultado frente al equipo de Tunja. Luis Arturo Henao, en el programa F90 de ESPN, se molestó con la actitud de los hinchas del club capitalino y aseguró que el equipo jugó a “media maquina” pensando en la semifinal de Copa Betplay que disputará frente a Cúcuta Deportivo.

¿Qué dijo Luis Arturo Henao en F90 de ESPN?

“Ya están clasificados, ya van a media máquina. Los hinchas de Millos son insoportables, nada les sirve. El empate de hoy es un partido más, no pasa nada. Ese partido ni quita ni pone”, aseguró Luis Arturo Henao en el programa F90 de ESPN.

Sin embargo, en el mismo programa, Nicolás Samper, reconocido periodista e hincha de Millonarios, le respondió “yo soy querido”. El programa fue emitido el miércoles 25 de octubre de 2023, la misma noche del partido entre albiazules y ajedrezados.

Otros periodistas de F90 se refirieron a la situación actual del Ballet Azul. “Los equipos grandes deben ganarles a todos y más de local”, dijo Diana Rincón. Francisco Vélez no ocultó su preocupación por el bajo rendimiento de Millonarios, más allá que los resultados lo acompañan y manifestó: “Al campeón no se le ve bien empatar partidos así”.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



Millonarios no pudo con Boyacá Chicó y no pudo clasificar



"Los hinchas de Millos son insoportables, nada les sirve. El empate de hoy es un partido más, no pasa nada" @ElColeccioniste



Opina con #ESPNF90Colombia pic.twitter.com/VknA5neSlm — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) October 26, 2023

¿Qué dijeron de Millonarios otros periodistas?

El debate fue llevado a otros espacios de opinión del periodismo deportivo en Colombia, y el conocido narrador del fútbol colombiano, Eduardo Luis López, se refirió a la situación deportivo del equipo bogotano, pero más especialmente a la hinchada azul. Lo hizo en el programa Saque Largo de Win Sports.

Eduardo Luis afirmó que los aficionados del campeón de Colombia se molestaron no por el resultado, sino por el bajo ritmo con el que jugaron el partido los futbolistas al servicio del Embajador. Según él, la hinchada venía acostumbrada a otra forma de jugar y por eso le exige a su equipo. “La hinchada de Millonarios va porque juega su equipo. Por eso me parece que es una falta de conciencia y consideración con el hincha que va siempre por su equipo, y ese de ayer no es su equipo”, concluyó.

😎🔥”La hinchada de Millonarios es de las más lindas del país, que va al estadio porque juega su equipo, porque en la mayoría de los estadios la gente va si el partido es bueno” @EduardoLuisFut#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/sOy2k5azkw — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 26, 2023

En ese mismo programa, Julián Céspedes, corresponsal de Win Sports en Medellín, tuvo fuerte palabras contra Millonarios y dijo que realmente no era un equipo grande, porque no se le exigen como a Atlético Nacional o América de Cali. “Millonarios no está jugando a absolutamente nada”, afirmó el periodista paisa.

Julián dejó claro que Millonarios no tiene tanta exigencia como otros equipos, por eso cuando obtiene un mal resultado no recibe las críticas que sí reciben en las mismas condiciones otros equipos.

😎🔥¡@JulianMCespedes llegó con lo taches arriba para hablar sobre el momento de Millonarios y hasta canción creó! #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/VuUvVcRsAr — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 26, 2023

Por último, Juan Felipe Cadavid, periodista que hace un par de años dejó la televisión y hoy trabaja con Caracol Radio, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) y sostuvo que la hinchada del equipo albiazul tiene el derecho de exigirle al equipo por su manera de jugar, así los resultados no sean malos. Cadavid aseguró que la afición azul apoyó al equipo siempre que jugó bien, así los títulos se hicieran esperar.

“Después llegó la estrella, pero antes de eso aplaudieron y disfrutaron el juego, hoy no les gusta. No son una hinchada resultadista”, manifestó Juan Felipe. Lo cierto es que los Embajadores están clasificados a los cuadrangulares de la Liga 2023-II y disputarán las semifinales de la Copa Betplay, en la búsqueda de defender ambos títulos y conseguir el doblete de copas nacionales.

